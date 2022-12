TNPSC: 2023-ம் ஆண்டிற்கான அட்டவணை வெளியீடு - எந்தெந்த தேதிகளில் எந்தெந்த தேர்வுகள்?

15. ASSISTANT TOURIST OFFICER,GRADE II (TAMIL NADU GENERAL SUBORDINATE SERVICE)

அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் மாதம்: ஏப்ரல் 2022

காலிப்பணியிடங்கள்: 1+16 C/F

தேர்வு நடத்தப்படும் மாதம்: ஜூலை 2023

தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் மாதம்: செப்டம்பர்- 2023 (எழுத்துத் தேர்வு) மற்றும் அக்டோபர் 2023 (கவுன்சிலிங்)

16. (I) ASSISTANT DIRECTOR OF GEOLOGY AND MINING (TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING SERVICE)

(II) ASSISTANT GEOLOGIST IN GROUND WATER WING IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT (TAMIL NADU ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE)

அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் மாதம்: மே 2023

காலிப்பணியிடங்கள்: (I) 11 மற்றும் (II) 8

தேர்வு நடத்தப்படும் மாதம்: ஆகஸ்ட் 2023

தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் மாதம்: அக்டோபர் 2023 (எழுத்துத் தேர்வு) மற்றும் நவம்பர் 2023 (வாய்மொழி தேர்வு / கவுன்சிலிங்)