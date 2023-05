மஹிந்திரா ரிசர்ச் மையத்தில் மாணவர்களுடன் ஒருநாள்!

இதை அடுத்து Vehicle Mechanical Systems துறையின் Engineering Head டாக்டர் வி.விக்ரமன், The Art and Science of Electric Vehicles and Battery பற்றி அழகான தமிழில் அற்புதமாகப் பேசினார். மின்சார வாகனங்களுக்குக் கிடைக்கும் வரவேற்பு காற்றில் இருக்கும் மாசைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், நம் நாட்டுக்கு எப்படி பல நூறு கோடி டாலர் மதிப்பிலான அந்நியச் செலாவணியை மிச்சப்படுத்தும் என்று கூறினார்.

வாகனங்கள் வெளியேற்றும் புகையை வெகுவாகக் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் அடுத்தடுத்து பல முயற்சிகள் எடுத்து வருவதால்... தன்னெழுச்சியாகவே மின்சார வாகனங்களுக்கான காலம் உருவாகி வருவதை அவர் புள்ளிவிவரங்களோடும் ஆதாரங்களோடும் காட்டினார். அத்துடன் மஹிந்திரா உருவாக்கியிருக்கும் INGLO ப்ளஃாட்பார்ம் எப்படிச் செயல்படுகிறது, என்று துவங்கி செல் கெமிஸ்ட்ரி, செல் டைப், அந்த செல்கள் எப்படி பேக் செய்யப்படுகின்றன, செல் இன்டகரேஷன் எஃபீயன்ஸி பல நுணுக்கமான பல விஷயங்களை அவர் எளிமையாக விளக்கியது மாணவர்களைக் கவர்ந்தது.

ICE இன்ஜின் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்களின் பாதுகாப்புக்கு எடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை விட பல மடங்கு கவனம் பேட்டரி வாகனங்களை உருவாக்கும்போது இருக்க வேண்டும். அதனால் விபத்து நேரும்போது, அது Frontal Crash ஆக இருந்தாலும் சரி, Side Crash ஆக இருந்தாலும் சரி - அவை பேட்டரிக்குப் போகாமல் எப்படி மடை மாற்றிவிடுவது. அதையும் மீறி பேட்டரியை விபத்து பாதித்தால் அது நிலை குலையாமல் இருக்க அதன் Thermal and Chemical Stabilityயை உறுதிபடுத்தவும் எத்தகைய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் டாக்டர் விக்ரமன் தெள்ளத் தெளிவாக விளக்கினார்.

பெட்ரோல் பங்க்குகள் எப்படிப் பரவலாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்கள் வர வேண்டும். பேட்டரி கார்களின் விலை கட்டுபடியான விலையில் இருக்க வேண்டும். அனைத்துக்கும் மேலாக ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் எவ்வளவு கிமீ ஓடும் என்ற கவலை இல்லாத அளவுக்கு மின்சார கார்களின் ரேஞ்ச் உயர வேண்டும். வரும் காலத்தில் இது போன்ற கேள்விகளுக்கும் விடை கண்டாக வேண்டும் என்று டாக்டர் விக்ரமன் முடித்தபோது, மாணவர்கள் அனைவரும் பலமாகக் கைதட்டி அவருக்கு நன்றியைத் தெரிவித்தார்கள்.

அதன் பிறகு Connected Car தொழில்நுட்பம் குறித்து, இத்துறையின் தலைவராக விளங்கும் சி.நந்தகோபாலன் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். எலெக்ட்ரிக் ஆர்க்கிடெக்ச்சர், பவர் மேனேஜ்மென்ட், ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம், சாஃப்ட்வேர் ப்ளாட்ஃபார்ம், சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன், Cloud, Ext Interfaces, GPS, Cyber Security, Functional Safety என்று இதோடு தொடர்புடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளக்கியதுடன், இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று இயந்து எப்படி செயலாற்றுகின்றன என்பதைக் கூறியது மாணவர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதாக அமைந்திருந்தது.

அதன் பிறகு Vehcile Testing Center, Systems Evaluation Lab, Fatigue Lab, NVH Lab என்று அங்கே அமைந்திருக்கும் பல பரிசோதனைச் சாலைகளுக்கும் சென்று அவற்றின் செயல்பாட்டையும் அவர்கள் கண்டு ரசித்தார்கள். வழக்கம்போல, அடுத்த பயிலரங்கம் எப்போது என்ற கேள்வியோடு அன்றைய பயிலரங்கம் முடிவுக்கு வந்தது. இதனிடையே மஹிந்திரா அளித்த அற்புதமான விருந்து உபசரிப்பு மற்றும் கட்டணமில்லாத போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் ஆகியவையும் தொலைதூரத்தில் இருந்து வந்த மாணவர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருந்தது.