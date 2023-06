கம்ப்யூட்டர் படிப்பில் ஹாட் வரவுகள்!

ChatGPT, Google's Bard உள்ளிட்ட சில AI-களின் தோற்றம் பொதுமக்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இது பொறியியல் மாணவர்களிடையே AI, Machine Learning, Cyber Security, Data Science ஆகிய படிப்புகளுக்கான ஆர்வத்தை அதிகரித்துள்ளது. தொழில்நுட்பக் கல்விக்கான அகில இந்திய கவுன்சில் (AICTE), இப்படிப்புகளைத் தொடங்க பொறியியல் கல்லூரிகளை ஊக்குவிக்கிறது. கடந்த ஆண்டு தொழில்நுட்பக் கல்வி கலந்தாய்வில் 14,000 இடங்கள் இப்படிப்புகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டன. மாணவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள வரவேற்பைத் தொடர்ந்து இவ்வாண்டு மட்டும் 134 பொறியியல் கல்லூரிகள் இந்தப் படிப்புகளைத் தொடங்க அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளன. இதன்மூலம் சுமார் 8,490 இடங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை B.Tech Artificial Intelligence and Data Science, B.E. CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning), B.E. CSE (Cyber Security) மற்றும் B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning போன்ற படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் 4 ஆண்டு பொறியியல் இளநிலைப் பட்டப்படிப்புகள். தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் நடந்தும் கலந்தாய்வில் +2 மதிப்பெண் அடிப்படையில் இப்படிப்புகளுக்கான மாணவர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். +2வில் கணிதம், இயற்பியல் எடுத்துப் படித்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.