இப்போது NEET... வருகிறது NExT... இனி எம்.பி.பி.எஸ் எட்டாக் கனவா?

நீட்டுக்கு முன்!



எம்.பி.பி.எஸ் என்பது நான்கரையாண்டுப் படிப்பு, ஓராண்டுப் பயிற்சியை உள்ளடக்கியது. முதலாமாண்டில் ஒரு தேர்வு, இரண்டரை ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு தேர்வு, மூன்றரை ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு தேர்வு, நான்கரை ஆண்டுகள் முடிந்து ஒரு தேர்வு. மொத்தம் 16 பேப்பர்கள் எழுதித் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். பிறகு ஓராண்டு ஒரு மருத்துவமனையில் பயிற்சி பெறவேண்டும். அதன்பிறகே, எம்.பி.பி.எஸ் பட்டம் பெற முடியும்.



முதுநிலை படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் அதற்கான நுழைவுத்தேர்வை எழுதுவார்கள். தமிழகத்தில் மருத்துவ முதுநிலைப் படிப்புகளில் 4,935 இடங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 50% இடங்கள், மத்திய அரசுக்காக ஒதுக்கப்படும். இந்த இடங்களுக்கு அகில இந்திய அளவில் ஒரு நுழைவுத்தேர்வு நடக்கும். மாநில அரசுக்கான இடங்களுக்கு மாநில அளவில் ஒரு நுழைவுத்தேர்வு நடக்கும். இந்த இரண்டு தேர்வுகளையுமே தமிழக மாணவர்கள் எழுதலாம்.



முதுகலைப் படிப்பில் மாநில அரசுக்கான இடங்களில் 50% அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பணிபுரியும் மருத்துவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும். அவர்கள் பணிபுரியும் இடம், பணிபுரிந்த ஆண்டுகளைப் பொறுத்து சிறப்பு மதிப்பெண்களும் வழங்கப்படும். அதற்காகவே எம்.பி.பி.எஸ் முடிக்கும் மருத்துவர்கள் கிராமப்புறங்களையும் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளையும் தேடிப் போவார்கள். அதனால்தான் தமிழகத்தில் சிறிய கிராமங்களில்கூட தரமான மருத்துவம் கிடைத்தது. இது நீட்டுக்கு முன்பிருந்த நடைமுறை.



நீட்டுக்குப் பின்!



நீட் தேர்வு வந்தபிறகு, எம்.பி.பி.எஸ் படிப்புக்கு நடத்தப்படுவது போலவே எம்.டி, எம்.எஸ், டிப்ளோமா உள்ளிட்ட முதுநிலைப் படிப்புகளுக்கும் PG-NEET தேர்வு கொண்டு வரப்பட்டது. இதிலும் 50% இடங்கள் மத்திய அரசுக்கும் 50% இடங்கள் மாநில அரசுக்குமானது. ஆனால் இரண்டுக்குமே PG-NEET தேர்வு கட்டாயமானது. அவரவர் இடங்களுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் தனித்தனியாகக் கலந்தாய்வு நடத்துவார்கள்.



இதில் மாநில அரசுக்கான இடங்களில், அரசு மருத்துவர்களுக்கான 50% ஒதுக்கீட்டை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் ரத்து செய்தது. தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடி அதை மீட்டுவந்துவிட்டது. PG-NEET தேர்ச்சி பெறும் அரசு மருத்துவர்கள், பணியாற்றும் காலம், இடத்தைப் பொறுத்து அவர்கள் பெறும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் அதிகபட்சம் 30% சிறப்பு மதிப்பெண் பெறுவார்கள். இது நீட் தேர்வுக்குப் பின்னான நடைமுறை.



எதற்காக NExT?



இந்த ஆண்டு முதல் எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் மற்றும் முதுநிலைப் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை முழுமையாக மத்திய அரசே நடத்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு அதை ஏற்கவில்லை. ஆனாலும், இறுதியில் என்ன நடக்கும் என்று தெரியவில்லை.



அடுத்த ஆயுதமாக தற்போது NExT தேர்வைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது மத்திய அரசு. ஒட்டுமொத்தமாக எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பின் கட்டமைப்பையே இந்தத் தேர்வு மாற்றுகிறது. இதுவரை எம்.பி.பி.எஸ் மாணவர்களின் இறுதியாண்டுத் தேர்வை அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள மருத்துவப் பல்கலைக்கழகங்களே நடத்தி, பட்டம் வழங்கிவருகின்றன. இனி, மாநிலங்களில் உள்ள பல்கலைக்கழகம் இறுதியாண்டுத் தேர்வை நடத்தாது. அதற்குப் பதிலாக, தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலில் NExT தேர்வை எழுதித் தேர்ச்சி பெறவேண்டும்.



PG-NEET இனி இல்லை



NExT-ல் 2 வகையான தேர்வுகள் உள்ளன. step-1 NExT, இன்னொன்று step-2 NExT.



நான்கரை ஆண்டுகள் படிப்பை முடித்த எம்.பி.பி.எஸ் மாணவர்கள் step-1 NExT தேர்வை எழுத வேண்டும். ஆன்லைன் வழியாக நடக்கும் இந்தத் தேர்வில் சரியான விடையைத் தேர்வு செய்யும் வகையில் கேள்விகள் இருக்கும். மொத்தம் 6 பேப்பர்கள்... மூன்று நாள்கள் காலை-மாலை தேர்வு நடக்கும். இதில் தேர்ச்சி பெறுவோர் மட்டுமே ஓராண்டு பயிற்சி மருத்துவராகச் செல்லமுடியும். பயிற்சி முடித்தபிறகு, step-2 NExT தேர்வில் பங்கேற்க வேண்டும். இது செய்முறைத் தேர்வு. இதிலும் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே எம்.பி.பி.எஸ் பட்டம் வழங்கப்படும்.



NExT தேர்வு நடைமுறைக்கு வந்தபிறகு, PG-NEET தேர்வு இனி இருக்காது. வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் படித்து இந்தியாவில் பதிவு செய்ய விரும்பும் மாணவர்கள் எழுதும் FMGE தேர்வும் இருக்காது. அவர்களும் NExT தேர்வு எழுதவேண்டும். எம்.பி.பி.எஸ் முடிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமன்றி, முடித்துவிட்டு முதுகலைப் படிப்பில் சேரக் காத்திருப்பவர்களும் NExT தேர்வை எழுத வேண்டும்.



நவம்பர், மே என ஆண்டுக்கு இரண்டுமுறை இந்தத் தேர்வு நடக்கும். ஆறு பேப்பரில் ஏதேனும் ஒன்றில் பெயிலானாலும் மீண்டும் ஆறு மாதங்கள் கழித்துதான் தேர்வெழுத முடியும். எம்.பி.பி.எஸ் சேர்ந்து, பத்தாண்டுகளுக்குள் தேர்ச்சி பெற்றுப் பட்டம் பெற்றாக வேண்டும்.



எதிர்க்கும் மருத்துவர்கள்



பெரும்பாலான மருத்துவர் சங்கங்கள் இந்த NExT தேர்வைக் கடுமையாக எதிர்க்கின்றன. ‘‘இது தேவையில்லாத திணிப்பு. எந்த விதத்திலும் இது மருத்துவத்தைத் தரப்படுத்தாது. மனச்சுமை, பணிச்சுமையை அதிகப்படுத்தும். நீட் தேர்வு மூலம் மாணவர்களை வடிகட்டித்தான் எம்.பி.பி.எஸ் படிக்க அனுமதிக்கிறார்கள். பிறகு NExT தேர்வுக்கான தேவை என்ன? ஐந்தரை ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்து எம்.பி.பி.எஸ் முடிக்கும் ஒருவருக்கு ஓராண்டோ, இரண்டாண்டோ கழித்துதான் முதுநிலைப் படிப்புக்கான இடம் கிடைக்கும். அதை முடித்து, மூன்றாண்டுகள் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிக்க வேண்டும். கூட்டிக்கழித்துப் பார்த்தால் 11 ஆண்டுகள். படிப்பை முடித்து செட்டிலாகவே 29 வயதாகிவிடும். ஒருவேளை ஏதோவொரு சூழலில் NExT தேர்வில் ஒருவர் தோல்வியடைந்தால், அந்த மாணவனின் நிலை என்ன? இவ்வளவு அழுத்தம் மிகுந்த படிப்பை மேலும் மேலும் சிக்கலாக்குவது நல்லதல்ல’’ என்கிறார் தமிழ்நாடு அரசு மருத்து வர்கள் சங்கப் பொதுச்செயலாளர் மருத்துவர் ரவிஷங்கர்.



கோச்சிங் சென்டர்களுக்குக் கொண்டாட்டம்



NEET தேர்வைப் போலவே, NExT தேர்வும் கோச்சிங் சென்டர்களுக்குப் பெருவாய்ப்பை உருவாக்கித் தரும் என்கிறார்கள் மாணவர்கள். ஏற்கெனவே ஆப்களில் NExT கோச்சிங் தொடங்கிவிட்டது. 35,000 முதல் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வரை இதற்கு மட்டும் வசூலிப்பதாகச் சொல்கிறார்கள் மாணவர்கள். சில தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், கோச்சிங் சென்டர்களோடு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டு தங்கள் வளாகங் களிலேயே பயிற்சியளிக்கத் தொடங்கிவிட்டன. இதற்கென மாணவர்களிடம் தனியாகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.



பெரும்பாலும் கோச்சிங் சென்டர்களில் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கான டெக்னிக்குகளே சொல்லித்தரப்படுகின்றன. மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்களில் காட்டும் கவனத்தைவிட இந்தத் தேர்வுக்கே முக்கியத்துவம் தருவார்கள். இது மருத்துவப் படிப்பையே சீரழித்துவிடும்.



அதிகாரத்தைப் பறிக்கிறார்கள்!



‘‘NExT தேர்வு மூலம் மத்திய அரசு பல்கலைக்கழகங்களின் அதிகாரத்தையும் மாண்பையும் சிதைக்கிறது. மருத்துவ மாணவர்களுக்கு இறுதியாண்டு தேர்வு நடத்தும் உரிமையை மாநில அரசுகளிடமிருந்து பறிக்கிறது. NExT தேர்வு, மெடிக்கல் டிகிரி அனைத்துக்கும் பொருந்தும் என்கிறார்கள். நாளை சித்தா, ஆயுர்வேதம், யுனானி, நர்சிங் உட்பட பிற மருத்துவப் படிப்புகளுக்கும்கூட வந்துவிடக்கூடும்’’ என்கிறார் சமூக சமத்துவத்துக்கான மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் மருத்துவர் சாந்தி.