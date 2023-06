கற்பது உலகளவு - 5 - மகத்தான வாய்ப்பு தரும் டிசைனிங் படிப்புகள்!

ஒரு குழந்தைக்கு கார்களின் மீது ஆர்வம் இருக்கிறதென்றால், பெற்றோர் அந்தக் குழந்தையை ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினீயரிங்கிலோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினீயரிங்கிலோ சேர்க்கத்தான் விரும்புகிறார்கள். அவர்களுக்கு கார்களை வடிவமைப்பது தொடர்பாக ஒரு துறை இருப்பதே தெரிவதில்லை. ஒரு காரை இயங்கவைப்பவர் இன்ஜினீயர். அந்தக் கார் என்ன வடிவத்தில், என்னென்ன வசதிகளோடு இருக்கவேண்டும் என்று தீர்மானிப்பவர் டிசைனர்.



டிசைனிங் படிப்புக்கென இந்தியாவில் தனியாக ஒரு கல்வி நிறுவனம் இயங்குகிறது. 1961-ம் ஆண்டிலிருந்து இயங்கும் அந்த நிறுவனம் பற்றி தமிழகத்திலிருக்கும் யாரும் அறிந்ததில்லை. இத்தனை ஆண்டுகளில் விரல் விட்டு எண்ணும் அளவுக்குத்தான் இந்த நிறுவனத்தில் தமிழக மாணவர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள்.



மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டுவரும் அந்த நிறுவனத்தின் பெயர், NID எனப்படும் National Institute of Design. இந்த நிறுவனத்தின் தலைமையகம், குஜராத்தில் உள்ள அகமதாபாத். விஜயவாடா, குருஷேத்ரா, போபால், ஜோர்காத் (Jorhat) ஆகிய இடங்களில் இந்த நிறுவனத்துக்கு வளாகங்கள் உண்டு. B.Des (Bachelor Of Design) என்ற பெயரில் இளநிலைப் பட்டங்களும், M.Des (Master Of Design) என்ற பெயரில் முதுநிலைப் பட்டங்களும் இங்கு வழங்கப்படும். இளநிலைப் படிப்புகள் நான்கு ஆண்டுகள். முதுநிலைப் படிப்புகள் வழக்கம்போல இரண்டு ஆண்டுகள்.



சினிமா, டி.வி, அனிமேஷன், கேம்ஸ், கிராபிக்ஸ், மீடியா, போட்டோகிராபி, டெக்ஸ்டைல் என எந்தத் துறையில் ஆர்வம் இருந்தாலும் NID-யில் அது சார்ந்த படிப்புகள் இருக்கின்றன.