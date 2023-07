கற்பது உலகளவு - 6 - ஐ.ஐ.டி-யில் யாரும் படிக்க உதவும் JAM தேர்வு!

B.Sc Biotechnology, Chemistry, Economics, Geology, Mathematics, Mathematics and Statistics, Physics முடித்த மாணவர்கள், இந்தியாவின் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களாகக் கருதப்படும் 21 ஐ.ஐ.டி-களில் MSc, M.Tech அல்லது M.Sc Integrated Ph.D. (iPh.D) படிப்புகளில் சேர முடியும். இதற்கென JAM (Joint Admission test for Masters) என்ற நுழைவுத்தேர்வு ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது. மேற்சொன்ன இளங்கலைப் படிப்புகளை முடித்தவர்களும் கடைசி செமஸ்டர் எழுதப்போகும் மாணவர்களும் இந்தத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். M.Sc படிப்புகள் இரண்டாண்டு. M.Sc Integrated Ph.D படிப்புகள் ஐந்தாண்டு. ஐ.ஐ.டி-யில் Economics படிக்கலாம் என்பதே பலருக்குப் புதிய செய்தியாக இருக்கும். B.A, B.Sc, B.Com, B.Stat, B.Mat, B.Tech, B.E முடித்தவர்கள் JAM தேர்வை எழுதி இந்தப் படிப்பில் சேரலாம்.

ஐ.ஐ.டி-யில் படிப்பதைக் கனவாகக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு. பிளஸ் டூ முடித்து JEE தேர்வை எழுதுபவர்கள் கிட்டத்தட்ட 14 லட்சம் பேர். இடம் கிடைப்பதென்னவோ 17,385 பேருக்குத்தான். இந்தப் பிரமாண்டமான போட்டியில் முட்டி மோதுவதைவிட 5,000 முதல் 10,000 பேர் மட்டுமே பங்கேற்கும் JAM தேர்வை எழுதுவது சிறந்தது. சற்று திட்டமிட்டு உழைத்தால் எளிமையாக இடம் கிடைத்துவிடும். பொதுவாக வட இந்திய, மேற்கிந்திய மாணவர்கள் வணிகம், பொருளாதாரம் சார்ந்த படிப்பையே அதிகம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அதுவே கிழக்கு மற்றும் தென்னிந்திய மாணவர்கள் அறிவியல் துறையில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். எனவே, போட்டி மிகவும் குறைவு.