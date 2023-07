கற்பது உலகளவு - 7 - ஆன்லைன் கோர்ஸ்... வெறும் 1,000 ரூபாயில் சான்றிதழ்... NPTEL தெரியுமா?

வெளியே ஆயிரக்கணக்கில் செலவிட்டு மொழிப்பாடங்களைப் படிப்பதற்கு பதில், இலவசமாக அதே பாடங்களை இங்கு கற்கலாம். பொறியியல் படிக்கும் ஒரு மாணவருக்கு அவரது துறையைத் தாண்டி டேட்டா சயின்ஸில் ஆர்வமிருந்தால் அதற்கான கோர்ஸ்களும் இங்கு உள்ளன. சினிமா, இலக்கியம்கூட படிக்கலாம். Literary Theory and Literary Criticism என்ற படிப்பை ஐ.ஐ.டி மெட்ராஸ் வழங்குகிறது. Partition of India in Print Media and Cinema என்ற கோர்ஸை ஐ.ஐ.டி ரூர்க்கி வழங்குகிறது. சினிமா விமர்சனத்துக்கென்றே ஒரு கோர்ஸ் உண்டு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கும் மாணவர்கள், சென்னை மேத்தமேடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட், ஐ.ஐ.டி ரோப்பர், ஐ.ஐ.டி கான்பூர், ஐ.ஐ.டி ரூர்க்கி நிறுவனங்கள் வழங்கும் Python படிக்கலாம். All India Institute of Medical Science, Vellore Christian Medical College போன்ற நிறுவனங்கள் மருத்துவம் சார்ந்த சில சான்றிதழ் படிப்புகளைக்கூட NPTEL-ல் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. மருத்துவத்தில் முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர்கள்Pharmacology, Pathology, Physiology உள்ளிட்ட சான்றிதழ் படிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்கலாம். தகுதியை வளர்த்துக்கொள்வது ஒரு பக்கம், மாணவர்களுடைய பயோ டேட்டாவில் ஐ.ஐ.டி-யின் ஒரு சான்றிதழும் சேரும். தமிழகத்தில் மாணவர்களுக்கு இதுபோன்ற தகவல்களைத் தெரிவிக்க ஒரு பிளாட்பாரமே இங்கு இல்லை.



GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) நுழைவுத்தேர்வில் தமிழக மாணவர்களின் பங்கு மிகவும் சொற்பமாகவே இருக்கிறது. உயர்கல்வி பெற, உதவித்தொகை பெற, பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் வேலை பெற எனப் பல விஷயங்களுக்கு உதவும் இந்தத் தேர்வுக்கென்றே NPTEL தளத்தில் கோர்ஸ்கள் உண்டு. (GATE தேர்வு பற்றி விரிவாக இன்னொரு வாரத்தில் பார்ப்போம்.)



ஆன்லைன் படிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்கும்போது, மாணவர்கள் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும். இலவசமாகவோ, குறைந்த கட்டணத்திலோ கிடைக்கின்றன என்பதால் எல்லா ஆன்லைன் படிப்புகளிலும் பெயரைப் பதிவுசெய்யக்கூடாது. ஆன்லைனில் பதிவாகும் தகவல்கள் அனைத்தும் எப்போதும் உயிர்ப்புடனே இருக்கும். எப்போது சேர்ந்தோம், எவ்வளவு நேரம் படித்தோம் என்பதெல்லாம் ஆன்லைனில் இருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு நபர் ஆன்லைனில் இருபது கோர்ஸ்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்துவிட்டு, இரண்டு படிப்புகளை மட்டுமே முடித்திருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நாளைக்கு அவருக்கு வேலை தரும் நிறுவனம், ஆன்லைனில் அவரைப் பற்றி தகவல் சேகரித்தால் அவரது ஜாதகமே கிடைத்துவிடும். பல படிப்புகளைத் தொடராமல் விட்டவர் என்று, அது உங்கள் தகுதியைக் குறைத்துவிடும். ஒரு படிப்புக்கு விண்ணப்பித்தால் படித்து முடித்துவிட வேண்டும். இல்லையெனில் விண்ணப்பிக்கவே கூடாது.



இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பல்வேறு துறைகளில் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப் படுகின்றன. ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அதே துறையைச் சேர்ந்த ஆர்வமும் அறிவும் உள்ள உதவியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். தங்கள் துறை சார்ந்து NPTEL மாதிரியான வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திப் படித்து நிறைய சான்றிதழ்களைச் சேகரித்துக்கொண்டு, ஆராய்ச்சி செய்யும் பேராசிரியர்களை அணுகலாம். தாங்களே செலவு செய்து, உதவித்தொகையும் தந்து, மேற்படிப்புக்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கித்தந்து உங்களை அழைத்துக்கொள்வார்கள். அப்படி பல மாணவர்களின் வாழ்க்கை மாறியிருக்கிறது.



கிருஷ்ணவேணியை இந்த இடத்தில் அறிமுகம் செய்வது சரியாக இருக்கும். ஏராளமான பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அவரை அழைத்துச் சென்று பேசவைத்திருக்கிறேன். திருவள்ளூரைச் சேர்ந்தவர். மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம். பிளஸ் டூ-வில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்றிருந்த கிருஷ்ணவேணியை நாங்கள் நடத்தும் CEG Knowledge Foundation மூலமாக கிண்டியில் உள்ள காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினீயரிங்கில் Material Science பாடப்பிரிவில் சேர்த்தோம்.



கல்லூரியில் படிக்கும்போதே, ஆன்லைனில் நிறைய சான்றிதழ் படிப்புகளைப் படித்தார். பின்னர், தன்னைப்பற்றி ஒரு ப்ரொபைல் தயாரித்து உலகளவில் இதே துறையில் ஆராய்ச்சி செய்துவரும் 150-க்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்களுக்கு மெயில் அனுப்பியிருந்தார். அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வாய்ப்புகள் அவரைத் தேடிவந்தன. ஜெர்மனியில் ஒரு பேராசிரியரைத் தேர்வு செய்தார் கிருஷ்ணவேணி. வழக்கமாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்களைத் தேர்வு செய்வார்கள். சற்று திட்டமிட்டுத் தகுதியை வளர்த்துக்கொண்டால் மாணவர்கள் பேராசிரியர்களைத் தேர்வு செய்யலாம். கிருஷ்ணவேணிதான் அதற்கு உதாரணம்.



ஜெர்மனி போவதற்கான அனைத்துச் செலவுகளையும் அந்தப் பேராசிரியரே ஏற்றார். கல்லூரி மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும்போதே ஜெர்மனி சென்றார். சென்னையைத் தாண்டிப் பயணமே செய்திராத கிருஷ்ணவேணி மூன்றே மாதங்களில் ஜெர்மன் மொழியைக் கற்றுக் கொண்டார். மாதாமாதம் அந்தப் பேராசிரியர் உதவித்தொகை தந்தார். நான்காம் ஆண்டின் இறுதி செமஸ்டரை ஜெர்மனியில் உள்ள ‘Leibniz University Hannover' என்ற புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகத்தில் முடிக்கவும் அந்தப் பேராசிரியர் உதவினார். பிறகு அதே பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலையும் முடித்தார். பின்னர், அமேசானில் ஆண்டுக்கு 60 லட்ச ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலைக்குச் சேர்ந்தார். இன்சென்டிவ் எல்லாம் சேர்த்தால் 80 லட்ச ரூபாய் வரும். தற்போது அமேசான் நிறுவனத்தின் உலக அளவிலான பிரிவில் வேலை பார்த்துவரும் கிருஷ்ணவேணி, நாடு நாடாகச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூரைத் தாண்டியிராத அவர் இப்போது தினமொரு விமானத்தில் பயணிக்கிறார். கல்விக்கு மட்டும்தான் இதுமாதிரியான மாயாஜாலங்களை ஏற்படுத்தும் சக்தியிருக்கிறது.



இந்த இடத்தில் எனக்கு மன வருத்தம் தரும் இன்னொரு விஷயத்தையும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஐ.ஐ.டி மெட்ராஸ், BS - Data Science என்ற படிப்பை ஆன்லைனில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிளஸ் டூ தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்தப் படிப்பில் சேரலாம். நான்காண்டுப் படிப்பு இது. முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனிலேயே நடத்தப்படும். இந்தப் படிப்பை முடிக்க மூன்றரை லட்சம் வரை செலவாகும்.