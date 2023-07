கற்பது உலகளவு - 8

இந்திய மாணவர்களை அதிகம் வசீகரிப்பது மருத்துவப் படிப்புதான். குழந்தைப் பருவத்திலேயே ‘நீ வளர்ந்து என்னவாகப்போறே?' என்று கேட்டால், ‘டாக்டராவேன்' என்று இயல்பாகவே குழந்தைகள் சொல்வார்கள். அந்த அளவுக்கு அந்தப் படிப்பின் மீது ஈர்ப்பு. மருத்துவர்களுக்கு நம் சமூகத்தில் கிடைக்கும் மரியாதை அப்படி. ஆனால் எல்லோருக்கும் அது வாய்த்துவிடுவதில்லை. சொல்லப்போனால் நீட் தேர்வு வந்தபிறகு, படிப்படியாக எளிய குடும்பத்துப் பிள்ளைகளுக்கு மருத்துவப் படிப்பின் மீது இருந்த ஈர்ப்பு குறையத் தொடங்கிவிட்டது.



நீட்டில் தேர்ச்சி பெறுவது ஒரு பக்கம், தனியார், சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் எளிய குடும்பத்து மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்கவே முடியாது என்ற அளவுக்கு அதிகாரபூர்வமாகவே கட்டணத்தை உயர்த்திவிட்டார்கள்.



நம் நாட்டில் சற்றேறக்குறைய ஒரு லட்சம் எம்.பி.பி.எஸ் இடங்கள் உள்ளன. மொத்த மக்கள் தொகையைக் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால் இந்த எண்ணிக்கை மிகக்குறைவு. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் பத்தில் ஒருவருக்கு சீட் கிடைத்தாலே பெரிது.



சரி, மருத்துவம் படிக்க விரும்புகிறீர்கள்... படிப்புக்கான இடம் கிடைக்கவில்லையென்றால் அவ்வளவுதானா? இளநிலையில் படிக்கமுடியவில்லை என்றால் முதுநிலையில் மருத்துவம் சார்ந்து எவ்வளவோ படிக்கமுடியும். நாம், நம் பிள்ளைகளுக்கு அதுபற்றிய தகவல்களைக் கொண்டு சேர்க்கவேயில்லை. மருத்துவம் கிடைக்கவில்லையா, இன்ஜினீயரிங்... அதுவும் இல்லையா, பி.எஸ்ஸியோ, பி.ஏவோ முடித்துவிட்டு பி.எட் படித்து ஆசிரியராவது. இதுதான் நமது எல்லை. கலை, அறிவியல் படிப்புகள் குறித்து நம்மிடம் மிகக்குறுகிய பார்வைதான் இருக்கிறது. ‘‘பி.எஸ்ஸி படித்தால் வேறென்ன செய்ய முடியும்... பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ வாத்தியாரா போகலாம்’’ என்று என் காதுபட பலர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். பெற்றோர் மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்கள்கூட இப்படிச் சொல்வதுதான் வேதனையாக இருக்கிறது.



சமீப காலமாக, ஆரோக்கியம் சார்ந்து ஏகப்பட்ட பிரச்னைகள் உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. கொரோனாவுக்குப் பிறகு மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் மிகப்பரவலாக விரிந்திருக்கின்றன. உலகம் முழுவதும் பல்லாயிரம் கோடி, மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்காக முதலீடு செய்யப்படுகிறது. தகுதிவாய்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆயிரமாயிரம் பேர் தேவைப்படுகிறார்கள்.



இந்தியாவில் கல்வி மையமாக மட்டுமன்றி ஆராய்ச்சி மையமாகவும் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்கள் ஏராளம் இருக்கின்றன. அங்கு படித்தால் உலகளவில் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மருத்துவப் படிப்புக்குப் போல லட்சங்களைக் கொட்டிக்கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இன்னும் சரியாகத் திட்டமிட்டால் நீங்கள் கல்விக்கட்டணமாகக் கட்டுவதைவிட பத்து மடங்கு உங்களுக்கு உதவித்தொகையாகக் கிடைக்கும்.



சும்மா ஒப்பீட்டுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எம்.பி.பி.எஸ் படிப்பு ஐந்தரை வருடம். அதன்பிறகு முதுநிலைப் படிப்பு மூன்று வருடம். அதன்பிறகு ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்பு இரண்டு வருடம்... கிட்டத்தட்ட 11 வருடங்கள் கழித்துதான் மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்கள், ஆசுவாசப்படுத்திக்கொண்டு பிராக்டீஸைத் தொடங்க முடியும். எம்.பி.பி.எஸ் முடிக்க NExT தேர்வு வேறு கொண்டுவரப்போகிறார்கள். முதுநிலைப் படிப்புக்கான இடமும் உடனே கிடைக்காது. சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளுக்கும் போட்டி அதிகம். மருத்துவப் படிப்பின் மீது அவநம்பிக்கையை உருவாக்குவதற்காக இதை நான் சொல்லவில்லை. அதைத் தாண்டி ஏராளமான வாய்ப்புகள் இங்கே இருக்கின்றன. மருத்துவப் படிப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் உலகமே இருண்டுபோனதாக முடங்கி விடாதீர்கள் என்பதற்காகவே இதைச் சொல்கிறேன்.



இந்த வாரம் JGEEBILS (Joint Graduate Entrance Examination for Biology and Interdisciplinary Life Sciences) என்ற நுழைவுத்தேர்வை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். மருத்துவத்துறையில் ஆர்வமுள்ள, B.Sc முடித்த மாணவர்கள் இந்தத் தேர்வை எழுதலாம். இந்தத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று நல்ல ரேங்க் பெறும் மாணவர்கள் இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சிக் கல்வி நிறுவனங்களில் M.Sc, Integrated Ph.D படிக்கலாம். சுமார் 20 கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், இந்தத் தேர்வின் அடிப்படையிலேயே மாணவர் சேர்க்கை நடத்துகின்றன.



National Advanced Centre for Treatment Research and Education in Cancer என்ற நிறுவனம் மும்பையில் இருக்கிறது. உலக அளவில் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்கும் முதன்மையான நிறுவனம் இது. அமெரிக்கா, கனடா போன்ற மேலைநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கும் மாணவர்கள்கூட இங்கு வந்து பயிற்சி பெறுவார்கள். 1980-ல் தொடங்கப்பட்டது. B.Sc முடித்தவர்கள், JGEEBILS நுழைவுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று இந்த நிறுவனத்தில் M.SC, Integrated Ph.D படிக்கலாம். இரண்டாண்டு M.Sc டிகிரியோடு வெளியேறும் Exit Ph.D வாய்ப்பும் இங்கே உண்டு.



கொல்கத்தாவில் BOSE Institute என்றொரு நிறுவனம் உண்டு. அறிவியல் துறையில் புகழ்பெற்ற ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் பெயரில் 1917-ல் தொடங்கப்பட்டது. B.Sc முடித்து, JGEEBILS தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இங்கேயும் Integrated Ph.D படிக்கலாம். அதுமட்டுமன்றி, B.Sc படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இங்கு கோடைப்பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. வருடாவருடம் இது நடக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் இருந்து மாணவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும். ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை பயிற்சி வகுப்புகள் நடக்கும். Life Science, Physical Science, Chemical Science ஆகியவை பயிற்றுவிக்கப்படும். உதவித்தொகையும் வழங்கப்படும். நம்மூர் கல்லூரிகள் எதுவும் மாணவர்களுக்கு இதுமாதிரிப் பயிற்சி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தருவதில்லை.



அதேபோல JGEEBILS தேர்வு அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்தும் இன்னொரு கல்வி நிறுவனம், Centre of Human Genetics. இது பெங்களூரில் உள்ளது. B.Sc முடித்த மாணவர்கள், இங்கு M.Sc Human Disease Genetics படிக்கலாம். இந்தப் படிப்புக்கெல்லாம் உலகெங்கும் மருத்துவ ஆராய்ச்சித்துறையில் பிரமாண்டமான வேலைவாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த நிறுவனத்தின் பாடத்திட்டங்களே சர்வதேசத் தரத்தில் இருக்கும்.



IISER எனப்படும் ‘Indian Institute of Science Education & Research' நிறுவனம் 2007-ல் தொடங்கப்பட்டது. புனே, கொல்கத்தா, திருவனந்தபுரம், பெர்ஹாம்பூர், திருப்பதி உட்பட இந்தியாவில் ஏழு இடங்களில் உள்ளது. இதில் புனே, கொல்கத்தாவில் இருக்கும் கல்லூரிகள் மிகச்சிறந்தவை. JGEEBILS தேர்வெழுதித் தேர்ச்சி பெறும் B.Sc முடித்த மாணவர்கள் Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Data Science, Earth&Climate Science, Humanity & Social Science ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் Integrated Ph.D படிக்க முடியும்.



IISER நிறுவனங்களின் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளுக்கு உலகளவில் தனி இடமுண்டு. மருத்துவப் படிப்புகளைத் தாண்டி, பல்வேறு பாடங்களில் சிறப்புப் படிப்புகள் இங்கு வழங்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக IISER கொல்கத்தாவில், Space Sciences தொடர்பான படிப்புகள் உள்ளன. IISER-களில் வழங்கப்படும் Integrated Ph.D-க்கான செலவும் மிகக்குறைவு. செமஸ்டர் ஒன்றுக்கு 15,000 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. அதேநேரம், பல்வேறு உதவித்தொகைகள் இங்கே மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.



நம் சென்னை, தரமணியில் Institute of Mathematical Sciences (IMSc) என்றொரு கல்வி நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இப்படியொரு நிறுவனம் இருப்பதே நம்மவர்களுக்குத் தெரியாது. அதனால் வெளிமாநில மாணவர்களே பெரும்பாலும் இங்கு படிக்கிறார்கள். கணித அறிவியல் சார்ந்து ஏராளமான படிப்புகள் இங்கே வழங்கப்படுகின்றன. JGEEBILS தேர்வெழுதித் தேர்ச்சி பெறும் B.E., B.Tech மற்றும் B.Sc முடித்த மாணவர்கள் இந்த நிறுவனத்தில் Computational Biology என்ற Integrated Ph.D படிப்பில் சேரலாம். B.Sc-யில் எந்தப் பிரிவு எடுத்துப் படித்தவர்களும் இதில் சேரமுடியும் என்பது சிறப்பு.



National Brain Research Center என்ற கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மூளையைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக 1997-ல் ஹரியானாவில் தொடங்கப்பட்டது. மூளை சார்ந்த நவீன ஆராய்ச்சிகள் ஏராளமாக இங்கு நடந்து வருகின்றன. JGEEBILS தேர்வெழுதித் தேர்ச்சி பெறும் B.Sc முடித்த மாணவர்கள் M.Sc மற்றும் Integrated Ph.D படிப்புகளை இங்கே படிக்கலாம். BSc Mathematics, Chemistry, Physics, Statistics, Computer Science, Psychology என இளங்கலையில் அறிவியல் சார்ந்து எந்தப் பிரிவு படித்தவர்களும் JGEEBILS தேர்வை எழுதி இந்தப் படிப்பில் சேரலாம். கல்விக்கட்டணம், ஆண்டுக்கு ரூ. 10,000 தான். ஆனால், உதவித்தொகையாக மாதம் ரூ. 12,000 வழங்கப்படும்.



இதேபோல National Center for Cell Science என்னும் கல்வி நிறுவனம் புனேவில் இருக்கிறது. இங்கும் பல படிப்புகள் உள்ளன. National Institute of Biomedical Genomics மேற்குவங்க மாநிலம் கல்யாணியில் அமைந்திருக்கிறது. National Institute of Immunology புது டெல்லியில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த நிறுவனங்களிலும் JGEEBILS தேர்வெழுதித் தேர்ச்சி பெறும் B.Sc முடித்த மாணவர்கள், M.Sc மற்றும் Integrated Ph.D படிப்புகளைப் படிக்கலாம்.



ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் National Institute of Science & Education Research நிறுவனம் செயல்படுகிறது. Medical Physics, Atomic Physics, Nuclear Physics ஆகிய துறைகளில் சிறப்பான ஆராய்ச்சிகளை இவர்கள் செய்து வருகிறார்கள். இந்த நிறுவனத்திலும் JGEEBILS தேர்வு அடிப்படையில்தான் மாணவர் சேர்க்கை நடத்துகிறார்கள்.



ஹைதராபாத் Tata Institute of Fundamental Research, பெங்களூரு National Center for Biological Science நிறுவனங்களிலும் B.Sc முடித்த மாணவர்கள் JGEEBILS தேர்வெழுதி, M.Sc, Integrated Ph.D படிக்கலாம்.



JGEEBILS தேர்வில் இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம், உயிரியல் போன்ற பாடங்களில் இருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். பெரும்பாலும் உயிரியல் சார்ந்த பொதுவான கேள்விகள்தான் இடம்பெறும். சரியான விடையைத் தேர்வு செய்யும் வகையில்தான் தேர்வு அமையும். B.Sc கடைசி செமஸ்டரில் இருப்பவர்களும் இந்தத் தேர்வை எழுதமுடியும். மொத்தமாகப் பார்த்தால் சீட்களின் எண்ணிக்கை குறைவுதான். ஆனால் போட்டியும் குறைவு என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியா முழுவதும் உள்ள பாடத்திட்டங்களை அறிந்தவன் என்கிற முறையில் சொல்கிறேன், தமிழகத்தில் B.Sc முடித்தவர்கள், மிக எளிதாக இந்த நுழைவுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுவிடமுடியும். படிக்கும் காலத்திலேயே ஆராய்ச்சி உதவியாளர்களாக மாத ஊதியம் ஈட்டமுடியும். படித்து முடித்ததும் உலகளாவிய வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறமுடியும்.



மருத்துவப் படிப்பு கிடைக்காவிட்டால் மனம் கலங்காதீர்கள் பிள்ளைகளே... வாய்ப்புகள் வானளவு கொட்டிக்கிடக்கின்றன.

- கற்போம்