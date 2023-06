வெளிநாட்டில் மருத்துவம் படிப்பதில் இவ்வளவு பிரச்னைகளா?

இந்திய மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதினால் மட்டுமே வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று மருத்துவம் படிக்க முடியும் என்கிற விதி 2019 முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டது. 70 சதவிகிதத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய மாணவர்களின் தேர்வு ரஷ்யா, சீனா, உக்ரைன் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளாகவே இருக்கின்றன.



இந்திய மருத்துவ ஆணையத்தின் அயல்நாட்டு மருத்துவப் பட்டதாரி உரிமம் (FMGL) தொடர்பான புதிய வழிகாட்டுதல் நவம்பர் 18, 2021 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்கள் இந்தியாவில் பணியை மேற்கொள்ள கீழ்க்காணும் விஷயங்கள் எல்லாம் கட்டாயம் என அதில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.



1. அயல்நாட்டு மருத்துவக் கல்விக்கான குறைந்தபட்ச கால அளவு 54 மாதங்களாக இருக்க வேண்டும்.



2. எந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறோமோ, அங்கேயே 12 மாதங்கள் உள்ளுறைப் பயிற்சி (Internship) மேற்கொள்ள வேண்டும்.



3. முழுவதும் ஆங்கில மொழியில் பயின்றிருக்க வேண்டும்.



4. உள்ளுறைப் பயிற்சி (Internship) முடிந்த பின்னர், பயின்ற அதே நாட்டிலேயே மருத்துவராகப் பணிபுரிய உரிமம் பெற வேண்டும்.



5. அயல்நாட்டில் மேற்கொள்ளும் படிப்பில் அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.



6. அயல்நாட்டில் உரிமம் பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் மருத்துவராகப் பணி செய்ய கடந்த ஆண்டு வரை FMGE தேர்வு நடத்தப்பட்டது. 2023 டிசம்பர் முதல் நெக்ஸ்ட் (NExT) என்ற தேர்வை எழுதித் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.



இந்த விதிகள் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளில் பயிலப் போகும் மாணவர்களுக்குப் பொருந்தாது. அவர்களுக்கு வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன.



இதில் சிக்கல் என்னவென்றால், வெளிநாடுகளில் படிக்கும் இந்திய மாணவர்கள் இரண்டு முறை இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும். எந்த அயல்நாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார்களோ அங்கேயே 12 மாதங்களும், பின்னர் இந்தியாவில் NExT முதல் கட்டத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு இன்னொரு 12 மாதங்களும் பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்கான வாய்ப்பு கிடைப்பதே இப்போது கடினமாக இருக்கிறது. இதன் பிறகே மாநில மருத்துவ ஆணையத்தின் நிரந்தரப் பதிவு வழங்கப்படும். இதனால் வழக்கத்தைவிட ஒரு வருஷம் கூடுதலாகப் படிக்க நேரிடும்.



வெளிநாட்டில் முதுநிலை மேற்படிப்பு மேற்கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள், NExT தேர்வின் மதிப்பெண் அடிப்படையில் சேர்க்கை மேற்கொள்ளலாம். 2023 டிசம்பருக்குப் பிறகு இதுவே நடைமுறை.



சரி... இனி ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய விஷயங்களைப் பார்க்கலாம்.