`பாகுபாடான அமைப்புக்குள் ஆதிதிராவிட பள்ளிகளைச் சேர்ப்பது நியாயமா?" - கொந்தளிக்கும் கல்வியாளர்கள்

ஆதி திராவிட பள்ளிகள் அனைத்தும் அந்த மக்களின் குடியிருப்பை ஒட்டியே இருக்கிறது. இந்த இணைப்பு காரணமாக இந்த பள்ளிகள் தொடர்ந்து செயல்படுமா? என்ற கேள்வி முதலில் எழுகிறது. பள்ளிக்கல்வித்துறையின் தரவுகளின்படி சுமார் 50 லட்சம் மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள். இதில் 30 லட்சம் மாணவர்கள் SC/ST மாணவர்கள்தான். இவ்வளவு மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறையிலேயே, மாணவர்களுக்காக நிரந்தர ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்படுவதில்லை. இது ஒரு புறமிருக்க 250 மாதிரிப் பள்ளிகளை உருவாக்குவேன். தகைசால்(SCHOOL OF EXCELLENCE) பள்ளிகளை உருவாக்குவேன் என தமிழ்நாடு அரசு சொல்கிறது. எனில் அரசுப்பள்ளி VS மாதிரிப்பள்ளி, அரசுப்பள்ளி VS தகைசால் பள்ளி என பள்ளிக்கல்வித்துறையே நன்றாக படிக்கும் மாணவர்களை தரம் பிரித்து பாகுபாடு காட்டுகிறது என்றுதானே பொருள். இப்படிப்பட்ட பாகுபாடான ஒரு அமைப்புக்குள் ஆதி திராவிட பள்ளிகளைச் சேர்ப்பது என்பது எந்த வகையில் நியாயமான ஒன்றாக இருக்க முடியும்.