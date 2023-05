பூச்சிக்கொல்லி, ரசாயன உரத்தால் 25% பறவை இனங்கள் அழிவு; ஐரோப்பிய ஆய்வு சொல்வது என்ன?

PNAS (The Proceedings of the National Academy of Sciences) இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வறிகையில், ஐரோப்பாவில் பறவைகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்தை புரிந்துக்கொள்ள, காலநிலை மாற்றம் மற்றும் நில பயன்பாட்டு மாற்றம் உள்ளிட்ட மனிதனால் ஏற்படும் அழுத்தங்களுக்கு 170 பறவை இனங்கள் எவ்வாறு எதிர்வினை செய்கின்றன என ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. பறவைகள்தான் நிலப்பரப்பின் முதுகெலும்பு. ஆனால் அவை தற்போது விவசாயம், நில பயன்பாட்டு மாற்றம் மற்றும் காலநிலை மற்றம் ஆகியவற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது.