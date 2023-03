இந்தப் பூச்சி கடித்தால் தொடர்ச்சியாகத் தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள்; காடுகளைக் காக்கும் பூச்சிகள்..!

இந்தப் பூச்சிக் கடியால் நோய்கள் அதிகமாவதைக் கண்ட ஜெர்மன் மற்றும் பிரிட்டன் மக்கள் காடுகளுக்குள் செல்ல பயந்தனர். இதனால் காடுகள் காப்பாற்றப்பட்டன. இன்று நாம் பார்க்கும் ஆப்பிரிக்க விலங்கினங்கள் நம் கண்முன்னே நடமாட இந்தப் பூச்சிகளின் பங்கு மகத்தானது, அதனால்தான் இவற்றைக் காடுகளின் பாதுகாவலன் (THE BEST GAME WARDEN IN AFRICA) எனப் போற்றுகிறார்கள்.

இதைப் படிக்கும்போது நமது நாட்டிலும் இவை இருந்திருந்தால் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலை, தேயிலைத் தோட்டங்களாக, எஸ்டேட்களாக, மாற்றப்பட்டு இருக்காது எனத் தோன்றும் உங்களுக்கு!

இந்தப் பூச்சிகளின் மற்றொரு பக்கமும் உள்ளது, அது இன்றைய ஆப்பிரிக்கா! இந்தப் பூச்சிகள் 10 லட்சம் சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் ஆப்பிரிக்காவில் பரவி வாழ்கின்றன. காடுகளில் உள்ள விலங்குகள் இந்தப் பூச்சிக் கடியால் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவது இல்லை.

ஆனால், அதிக பால் மற்றும் இறைச்சி உற்பத்திக்காக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அயல் மாடுகள், இந்தப் பூச்சிக்கடியால் பாதிக்கப் பட்டு, பால் உற்பத்தி குறைந்து, வளர்ச்சியும் குறைந்து, கர்ப்பக் காலத்தில் வயிற்றில் குட்டிகள் வளர்ச்சி அடையாமல் குறைப்பிரசவம் ஆகின்றது (ANIMAL TRYPANOSOMIASIS), வருடத்துக்கு 30 லட்சம் கால்நடைகள் இதனால் இறக்கின்றன.