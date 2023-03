சிங்கங்களும் புலிகளும் ஒரே நாட்டில்... சிலிர்க்க வைக்கும் வனங்களின் வரலாறு..!

புதிய இந்தியாவில் ஒரு காட்டின் நுழைவு வாயிலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வாசகம் என் மனதை அடிக்கடி வலிக்கச் செய்யும். அந்த வாசகத்தை தமிழில் தருகிறேன், "இன்னும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் புதிய தொடக்கத்திற்கு" [Still Waiting For New Beginning ---KUNO]

இருபது வருடங்களாக இந்தக் காத்திருத்தல் தொடர்கிறது. எதற்காக? விரிவாகச் சொல்கிறேன்! உலகில் இரண்டு வகையான சிங்கங்கள் உள்ளன, ஆப்பிரிக்கா சிங்கங்கள், அடுத்து ஆசிய சிங்கங்கள். ஆசிய சிங்கங்கள், ஆப்பிரிக்க சிங்கங்களவை விட எடையிலும் உருவத்திலும் சற்று சிறியவை. ஆப்பிரிக்க சிங்கங்கள் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் பல நாடுகளில் வசிக்கின்றன. ஏறத்தாழ அவற்றின் எண்ணிக்கை 24000.