இலங்கைத் தீவில் மட்டுமே வசிக்கும் செங்குரங்குகள்: சீனாவுக்கு லட்சக்கணக்கில் ஏற்றுமதி! பின்னணி என்ன?

நம்ம ஊரில் உள்ள சிங்கவால் குரங்குகள் தனி இனம், தென்னிந்திய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளில் மட்டுமே வசிக்கும் இவை உலகில் வேறு எங்கும் கிடையாது, அது போல, இந்த செங்குரங்குகள் இலங்கை தீவில் மட்டுமே வசிக்கின்றன. 1948 -ல் உலகளாவிய IUCN [ The International Union for Conservation of Nature] என்ற அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன்படி காட்டுயிர்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

•Extinct (EX) – அழிந்துவிட்ட இனம்

•Extinct in the wild (EW) – மிருகக்காட்சி சாலையில் அல்லது வளர்ப்பு மிருகங்களாக மட்டுமே உள்ளவை.

•Critically endangered (CR) – அழிவின் விளிம்பில், காட்டில் ஓரிரண்டு எஞ்சியிருக்கும் விலங்குகள்

•Endangered (EN) – அழியும் ஆபத்தில் உள்ள காட்டுயிர்கள்.

•Vulnerable (VU) – எதிர்கால ஆபத்தில் உள்ள காட்டுயிர்கள் .

•Near threatened (NT) – தற்போது நல்ல நிலையில் இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் ஆபத்துக்கு செல்லலாம்.

•Least concern (LC) – நிறைய உள்ளது, ஆபத்து இல்லை.

தனி இனமான இவை IUCN பட்டியல் படி Endangered (EN) -ல் வருகிறது அதாவது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய அழியும் ஆபத்தில் உள்ள காட்டுயிர்கள் என்ற பட்டியலில் வருகிறது.