ஜூலை 12 - உலக காகிதப் பை தினம்: துணிப் பைகள் தெரியும், காகிதப் பைகள் வரலாறு தெரியுமா?

2023-ம் ஆண்டில் பிளாஸ்டிக்கிற்கு பதிலாக காகிதப் பைகளை பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர வைத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற வகையில் கொண்டாடப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வோர் ஆண்டும் காகிதப் பைகளை பயன்படுத்த வலியுறுத்தி கருப்பொருள் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டு அதன் நோக்கில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டு கருப்பொருள், “If You Are Fantastic, Do Something Drastic to Cut the Plastic, Use Paper Bags”. இது ஷாப்பிங் செய்யும் போது பிளாஸ்டிக்கை விட காகிதப் பைகளைப் பயன்படுத்த நினைவூட்டும் ஒரு நாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. காகிதப் பைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் நல்லது. அவை எளிதில் மட்கும் தன்மை கொண்டவை.