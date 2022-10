"தாராளமாக... ஆனால், ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் திரைக்கதை வடிவங்களின் வகைமை புத்தகங்களைப் புரிந்து கொள்ள உங்களுக்கு நேரம் பிடிக்கும். வருடக்கணக்கில்கூட ஆகலாம்.

ஹாலிவுட்டில் திரைக்கதை எழுத சில Screenplay Structures உள்ளன << The Foundations of Screenwriting (Three-Act Structure), Save The Cat (Beat Sheets), The Hero’s Journey இப்படி நிறைய உள்ளது. Creoni’s Story Goal Structure தான் எங்களால் உருவாக்கப்பட்ட எளிமையான திரைக்கதைக்கான கட்டமைப்பு!

பத்து வருடங்களாக இந்த வடிவத்தை பல திரைப்படங்கள் மூலம் நாங்கள் வடிவமைத்திருக்கிறோம்.

கதைக்கு எல்லைகள் கிடையாது. ஒரு நாளில் நடக்கும் கதையாக இருக்கலாம், ஒரு மனிதனின் வாழ்நாள் முழுவதையும் அடக்கிய சுயசரிதையாக இருக்கலாம். அது ஒரு பக்க கதையாக இருக்கலாம். பல்லாயிர பக்கங்கள் கொண்ட நாவலாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் திரைக்கதை என்பது அப்படிக் கிடையாது, நீங்கள் எந்தக் கதையைத் திரைக்கதையாக மாற்ற வேண்டும் என்றாலும் அதை இரண்டிலிருந்து மூன்று மணி நேரத்திற்குள் கூற வேண்டும். அந்த காலவரைதான் திரைக்கதைக்கான கட்டமைப்பு (Screenplay Structure). நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அந்தக் காலவரையறையான இரண்டிலிருந்து மூன்றுமணி நேரத்திற்குள்தான் நீங்கள் படம் எடுத்தாக வேண்டும்.