நாங்கள் கொரோனா பேட்ச் இல்லை. குலோபல் பேட்ச்! - மகிழ்ச்சியில் மாணவர்கள்!

Online Course

‘இது கவலைப்படுவதற்கான நேரமில்லை; களமிறங்குவதற்கான நேரம்’ என்கிறார்கள் மாணவர்கள் மீது அக்கறையுள்ள லட்சுமணன் சிதம்பரம், ஸ்ரீராம், ராஜேஸ் தூடு ஆகிய மூவரும். சுமார் 1.25 லட்சம் ஊழியர்களோடு, 90 நாடுகளில், சுமார் ஆயிரம் கம்பெனிகளுக்கு மென்பொருள் சேவையை வழங்கும் டெக் மஹிந்திராவின் பொறுப்பான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் இவர்கள்!

மோட்டார் விகடன் ஏற்பாடு செய்திருந்த Job opportunities in IT Industry என்ற ஆன்லைன் பயிலரங்கத்தில் இவர்கள் கூறிய விவரங்கள் மாணவர்களுக்கு வைட்டமின் C (Confidence) ஆக இருந்தது.

``கடைசி செமஸ்ட்டரை காலேஜுக்கே செல்லாமல் பாஸ் செய்த ‘கொரோனா பேட்ச்’ என்ற முத்திரை எங்களுக்கு இருக்கிறதே… இது எங்கள் வேலை வாய்ப்பை பாதிக்காதா?’’ என்ற கவலை தோய்ந்த கேள்விக்கு, ``கொரோனா உங்களை மட்டும்தானா பாதித்திருக்கிறது? உலகத்தையே பாதித்திருக்கிறது. அதனால் அது பற்றிய கவலையை உதறித் தள்ளுங்கள். உலகின் தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் இப்போது ஆன்-லைனில்தான் பாடங்களை நடத்துகின்றன. அதில் பல உங்களுக்கும் கிடைக்கின்றன. இது மிகப் பெரிய வரம். MOOCs எனப்படும் Massive Open Online Courses பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். உலகத்தரத்தில் கல்வி பயிலக்கூடிய வாய்ப்பை கொரோனா வழங்கியிருக்கிறது என்று இந்தச் சூழலை பாசிட்டிவ்வாக எடுத்துக் கொண்டு படியுங்கள். கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடக்கவில்லையே எனக் கவலைப்படாதீர்கள். வெர்ச்சுவல் ரெக்ருட்மென்ட் துவங்க இருக்கிறது. தயாராக இருங்கள்” என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே நம்பிக்கை கொடுத்தார் லட்சுமணன்.