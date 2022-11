அவள் விருதுகள்: ``குழந்தை பிறந்து 3 மாசத்துக்கப்புறம் ஏஷியன் சாம்பியன் ஆனேன்" - ஷைனி வில்சன்

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு, கனிமவளக் கொள்ளை ஆகியவற்றுக்கு எதிராக சூழலியல் சார்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார் கோவையைச் சேர்ந்த சாந்தலா ரமேஷ். கோவை அருகே உள்ள தடாகம் நீர் நிலை ஆக்கிரமிப்புகள் சார்ந்து , `Stuck in the days of abun - Dance: The strange case of streams at thadagam valley' என்கிற நூலை எழுதியுள்ளார். சூழலியல் செயல்பாட்டில் நம்பிக்கை விதைக்கிற சாந்தலா ரமேஷுக்கு `இளம் நம்பிக்கை' விருதினை ஷைனி வில்சன் வழங்கி வாழ்த்தினார்.