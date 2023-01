சரிகமபதநி டைரி 2022

பார்த்தசாரதிசுவாமி சபாவில் Top form-ல் இருந்தார் சந்தீப் நாராயண். குரு சஞ்சய் சுப்பிரமணியனின் மேனரிசம் எதுவும் இப்போது சுத்தமாக இல்லை. வயலின் (மைசூர் வி. ஸ்ரீகாந்த்), மிருதங்கம் (சாய்கிரிதர்), கடம் (கிருஷ்ணா) மூவரிடமும் டீம் ஸ்பிரிட் பொங்கியது!

நிரோஷ்டா ராகம் உள்ளிட்ட முதல் மூன்று பாடல்களின்போதே ஒரு முடிவோடுதான் சந்தீப் மேடை ஏறியிருக்கிறார் என்பது தெளிவானது. தேசிகதோடி வந்தது. போர்வெல்லுக்கு மிஷின் கொண்டு குழி தோண்டுவது மாதிரி குரல் வழியாக ராகத்தின் அடி ஆழம் வரை பயணித்து அசத்தினார். அங்கங்கே கார்வை கொடுத்து கலக்கினார். சங்கதிகளில் வெளிப்பட்ட கமகங்களில் அவ்வளவு குழைவுகள். வல்லினமும் மெல்லினமும் வரிசையில் நின்று வணக்கம் சொல்லின!

‘ராஜு வெடல ஜுதாமு' பாடலில் ‘காவேரீ தீரமுநநு பாவநமகு ரங்கபுரிநி' வரியில் நிரவல். காவேரிக் கரையில் பவித்திரமான ஸ்ரீரங்கத்தில் திரு விளங்கும் சித்திரவீதியில் விநோதமாக கஸ்தூரி ரங்கராஜன் பவனி வருவதைக் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் சந்தீப். தியாகராஜர் அதைக் கேட்டிருந்தால் குஷியாகியிருப்பார்.

அடுத்ததாக சாமா ராக ஆலாபனை இன்னொரு மகுடம். மேலே தேசிகதோடிக்குச் சொல்லியிருப்பவை மிஸ்டர் சாமாவுக்கும் பொருந்தும். தானம் பாடும்போது மிருதங்கமும் கடமும் இணைந்துகொள்ள, கேட்பது சுகானுபவம்! நீளமான ஸ்வரங்கள் வயலினில் வாசிக்க வாய்ப்புக் கொடுத்தபோது டி20 மேட்ச்சின் கடைசி ஓவர் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார் ஸ்ரீகாந்த்! கரகோஷம் காதைப் பிளக்க, ‘Thats why I wanted you to play’ என்று அவரைப் பாராட்டினார் சந்தீப்.

சீசனில் கேட்ட இந்தக் கச்சேரியை மறக்க முடியாமல் அமைத்துக்கொடுத்தமைக்கு... வாவ், சந்தீப்!

- நிறைவு