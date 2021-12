`We did it!' - `மிஸ் யுனிவர்ஸ்' ஹர்னாஸ் சாந்துவின் ஆடையை வடிவமைத்த திருநங்கை சயிஷா

`மிஸ் யுனிவர்ஸ்' போட்டி நிறைவு பெற்றதையடுத்து, ஹர்னாஸுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விதமாக அவர் வடிவமைத்த ஆடையை அணிந்த ஹார்னாஸின் போட்டோவைப் பதிவிட்டு அதில் `We did it' என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சயிஷா. அதற்கு பதிலளித்துள்ள ஹர்னாஸ், `Thank you for the lucky charm, you are!' என்று பதிலளித்து தன் மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்துள்ளார்.