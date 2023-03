மாரத்தான் மனிதர்கள் - 24 - கல்வியால் நிரப்பலாம் இடைவெளியை!

இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டு பிறந்தநாள், நினைவுநாளுக்கெல்லாம் இது எங்க பங்களிப்புன்னு பலர் உதவி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. பெரிய நம்பிக்கையோட ‘ஐயாம் தி சேஞ்ச்'ன்னு ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினோம். அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைகள், முதல் தலைமுறை பிள்ளைகள், அரசுப்பள்ளியில படிச்ச பிள்ளைகள்னு சில தகுதிகள் அடிப்படையில தேர்வு செஞ்சு, அவங்களுக்கான முழுக் கல்விச்செலவையும் ஏத்துக்கிற மாதிரியான திட்டம். 65% மதிப்பெண் எடு்த்திருந்தா போதும். முதல் வருடம் 19 பேர் தேர்வு செஞ்சோம்.

2022-ல 700 பேர்ன்னு அது பெரிசாச்சு. வேலைவாய்ப்பு வரைக்கும் எல்லாமே எங்க பொறுப்பு.

இந்த ஏழு ஆண்டுகள்ல, 2,500 பேரைக் கண்டுபிடிச்சுப் படிக்க வச்சிருக்கோம். இதில் பாதிக்கும் மேல் பெண்கள். கிட்டத்தட்ட தலைமுறை மாற்றம். 400 பேர் படிப்பை முடிச்சுட்டு வேற வேற நிறுவனங்கள்ல நல்ல வேலையில இருக்காங்க. எல்லார்கிட்டயும் சோகம் ததும்புற ஒரு கதை இருக்கு. ஆனா அதைவிட உற்சாகமா ஒரு வெற்றிக்கதையும் இருக்கு...’’ மனம் திறந்து பேசுகிறார் கார்த்தீபன்.

அரசுப்பள்ளிக் குழந்தைகளின் தேவையறிந்து பரிசளிக்க கிப்ட் எ சைல்டு, ஆரம்பக்கல்வியில் இருந்து கம்ப்யூட்டர் பயிற்சியளிக்க கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஆல், She for She என ஏராளமான திட்டங்களை இப்போது டீம் எவரெஸ்ட் செயல்படுத்தி வருகிறது. பயிற்சித் திட்டங்களை கார்த்தீபனின் காதல் மனைவி வித்யா வடிவமைக்கிறார். இவரும் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியவர்தான்.

‘‘வித்யா என் வாழ்க்கைக்குள்ள வந்தபிறகு இன்னும் பிடிப்பு அதிகரிச்சிருக்கு. நாங்க எல்லாருமே மென்பொருள் துறையில இருந்தவங்ககிறதால முழுக்க தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துறோம். வேலைகள் எளிதா முடியுது. இப்போ கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மேல நிறைய கவனம் செலுத்துறோம். பதினாறு வருஷமாச்சு, இந்தப் பயணத்தைத் தொடங்கி... இதுவரைக்கும் இந்தியா முழுவதும் பத்தாயிரம் அரசுப்பள்ளிகளுக்கு மேல போயிருக்கேன். குறைஞ்சது பத்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு எங்க மூலமா ஏதோவொரு விஷயம் நடந்திருக்கு. ஒரு லட்சம் பேர் நேரமா, பணமா எங்களுக்குப் பங்களிப்பு செஞ்சிருக்காங்க. ரெண்டாயிரம் பேர் மாதாமாதம் அவங்களால முடிஞ்ச தொகையைத் தந்துகிட்டிருக்காங்க. இன்னும் பெரிசா செய்யணும். எல்லாப் பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாம்... அதுதான் இலக்கு...’’ கார்த்தீபனின் வார்த்தைகளில் விரிகின்றன கனவுகள்.