தி எலிஃபண்ட் விஸ்பரர்ஸ் பேச மறந்த சமூகவியல்! - வாசகர் வாய்ஸ் | My Vikatan

சகாதேவன் எழுதிய ‘இந்திய யானைகளின் கதை’, ஜெயமோகன் எழுதிய ‘யானை டாக்டர்’, சதாசிவம் எழுதிய ‘ஆதியில் யானைகள் இருந்தன’, தாமஸ் ட்ரவிட்மன் எழுதிய ‘யானைகளும் அரசர்களும்’ போன்ற புத்தகங்கள் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றன. அதே போன்று ஆங்கிலத்திலும் 1912ல் சாண்டர்சன் எழுதிய Thirteen Years among The Wild Beasts of India, 2009ல் லாரன்ஸ் அந்தோணி எழுதிய The Elephant Whisperer, ஆய்வு நூலான Right of Passage- Elephant Corridors of India, ஸ்டீபன் ஆல்டர் எழுதிய Feral Dreams போன்ற பல புத்தகங்கள் யானைகளில் பரிணாமத்தையும் மக்களுக்கும் யானைக்குமான தொடர்பினையும் சொல்லியுள்ளது.