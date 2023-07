அன்பும் அனுபவமும் கலந்த ருசி! | விருந்தோம்பல் | My Vikatan

செய்முறை

1. துவரம்பருப்பை கழுவியதும் குக்கரில் 4 விசில் வரும் வரை வேகவைத்து எடுக்கவும்.

2. வாணலியில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சூடானதும் அதில் மிளகு, சீரகம், அரிசி, மிளகாய் வற்றல், கறிவேப்பிலை சேர்த்து வாசம் வரும் வரை வறுத்துக்கொள்ளவும்.

3. அவை ஆறிய பின் ஒரு சிறிய மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு பற்கள், தேங்காய் துருவல் சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி அரைத்துக் கொள்ளவும்.

4. ஒரு குழம்பு பாத்திரத்தில் நறுக்கிய முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து வேகவைக்கவும். அவை பாதி வெந்ததும் முருங்கைக்கீரை சேர்த்து வேகவிடவும்.

5. கீரை வெந்ததும் நறுக்கிய தக்காளி சேர்த்து சிறிது நேரம் வேகவிடவும்.

6. பின் வேகவைத்த பருப்பு மற்றும் மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கலந்துகொள்ளவும். பின் அரைத்த விழுதை சேர்த்து சிறிது தண்ணீர் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விடவும்.

குழம்பு 5 நிமிடங்கள் கொதித்ததும் இறக்கவும். வாணலியில் நெய் விட்டு சூடானதும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, சீரகம் மற்றும் சின்ன வெங்காயம் தாளித்து சூடான குழம்பில் கலந்து மூடிவைக்கவும். சூடான சாதத்தில் நெய் சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிடவும்.



உங்கள் கவனத்துக்கு...

* இந்தக் குழம்புக்கு கடைசியாகத்தான் உப்பு சேர்க்க வேண்டும். முருங்கைக்கீரை அதிக அளவு சேர்க்க வேண்டாம். குழம்பை அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. * துவரம்பருப்புக்குப் பதிலாக பாசிப்பருப்பு சேர்த்தும் செய்யலாம்.



