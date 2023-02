ஜி20 உணவுத் திருவிழா: 29 நாடுகளின் உணவு வகைகளை சுவைத்துப் பார்க்க வாய்ப்பு; ஆனா,ஒரு கண்டிஷன்!

இதையொட்டி பொதுமக்கள் பல்வேறு நாடுகளின் உணவைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும், சுவைத்துப் பார்க்கவும் பிரமாண்ட உலகளவிலான ஜி20 உணவுத் திருவிழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது டெல்லி மாநகராட்சி கவுன்சில். 'உலகைச் சுவையுங்கள் அதன் பன்முகத்தன்மையைப் போற்றுங்கள் (Taste the World, Cherish The Diversity)', 'சர்வதேச தினை ஆண்டு (International Year of Millets)' என்ற தலைப்பினை மையமாகக் கொண்டு பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த உணவு வகைகள் இதில் இடம்பெறவுள்ளன. பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரபல செஃப்கள் இந்த உணவுத் திருவிழாவில் பங்குபெற்று தங்கள் நாட்டின் மூலப் பொருட்களைக் கொண்டு உணவுகளைத் தயார் செய்யவுள்ளனர்.