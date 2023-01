ஆரோக்கியம் ஒரு பிளேட் - 45

இரண்டாவது, Zero Cholesterol என்ற வார்த்தையைக் கண்டு தற்போது நிறைய மக்கள் ஏமாந்துபோகிறார்கள். கொழுப்பு பற்றிய கட்டுரையில் இதுகுறித்து நாம் முன்பே பேசியிருந்தாலும், மீண்டுமொரு முறை கூறுவது சரியாக இருக்கும். அதாவது, கொலஸ்ட்ரால் என்பது இயற்கையில் விலங்குகளின் உடலில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய பொருள். தாவரங்களில் இயற்கையிலேயே கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. அப்படி இருக்கையில் தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் எண்ணெயிலோ, வேறு ஏதும் உணவுப் பொருளிலோ ஜீரோ கொலஸ்ட்ரால் என்று அச்சிடுவது மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலை. ஆனால், மனிதர்களைப் பொறுத்தவரையில் நாம் உணவின் வாயிலாக எடுக்கிறோமோ இல்லையோ, நம் உடல் அதைத் தானாகவே உற்பத்தி செய்துகொள்ளும்.



Zero Cholesterol என்றாலே அது ஆரோக்கியமான உணவு இல்லை என்று புரிந்துகொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு, ‘கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ' என்று ஒரு பிஸ்கெட் அல்லது எண்ணெயை விற்கிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்படியிருந்தால் அதில் அசைவப்பொருள்கள் ஏதுமில்லை என்று அர்த்தம், அவ்வளவுதான். ஓர் உணவில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவேண்டும் என்றால், ஒன்று அதில் அசைவம் இருக்க வேண்டும், அல்லது பால் பொருள்கள் ஏதேனும் நிறைந்திருக்க வேண்டும். எனவே, அசைவம், முட்டை மற்றும் பால் போன்றவை ஓர் உணவில் இல்லையென்றால் அதில் கட்டாயம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கப்போவதில்லை. கொலஸ்ட்ரால் இல்லை என்பதற்காக எண்ணெயில் பொரிக்கப்பட்டு உப்பு, காரம் போடப்பட்ட சிப்ஸை நாம் வாங்கிச் சாப்பிடக்கூடாது. எனவே, இயற்கையாகவே கொலஸ்ட்ரால் இல்லாத உணவை Zero Cholesterol என்று விற்பனை செய்வதைக் கண்டு ஏமாறவேண்டாம். அது கிட்டத்தட்ட, ‘இங்கே அனைத்து மொழிகளிலும் ஜெராக்ஸ் எடுக்கப்படும்’ என்பது போன்ற ஏமாற்று வேலை.