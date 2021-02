கிச்சன் பராமரிப்பு ஏ டு இஸட்! - சுவை, சுத்தம், சுகாதாரம்...

* காஸ் சிலிண்டரின் மேலே D 21, C 22 இப்படி எழுத்துகள் எழுதப்பட்டிருப்பதைப் பலரும் கவனித்திருக்க மாட்டார்கள். இதுதான் சிலிண்டரின் எக்ஸ்பைரி டேட். அதில் வரும் முதல் எழுத்து மாதத்தைக் குறிப்பது,



* அதாவது A என்பது மார்ச் வரை, B என்பது ஜூன் வரை, C என்பது செப்டம்பர் வரை, D என்பது டிசம்பர் வரை என்று அர்த்தம். அந்த எழுத்தைத் தொடர்ந்து வரும் எண்கள் வருடத்தைக் குறிப்பவை.



* அதாவது, இப்போது உங்களிடம் இருக்கும் காஸ் சிலிண்டரின் மேலே D 21 என்று இருந்தால், அதன் எக்ஸ்பைரி டேட் டிசம்பர் மாதம் 2021 என்று அர்த்தம். அதுபோல C 22 என்று இருந்தால், அதன் எக்ஸ்பைரி டேட் செப்டம்பர் மாதம் 2022 என்பதாகும்.



* அதனால் காஸ் சிலிண்டரை வாங்கும்போதும் சரி, அதைப் பயன்படுத்தும் போதும் சரி, இந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டை கவனமுடன் பார்த்து வாங்கிப் பயன்படுத்தினால், அது நம் உயிருக்குப் பாதுகாப்பு. சிலிண்டர் கொண்டு வந்து வைக்கும்போதே இதைக் கவனித்து விடுவது அவசியம்.



* ஒருவேளை கவனிக்கத் தவறிவிட்டாலும் உடனடியாக உங்கள் சிலிண்டர் ஏஜென்சிக்கு போன் செய்து சொன்னால் அவர்கள் மறுக்காமல் மாற்றித் தந்துவிடுவார்கள்.



* சமைத்தவுடன் காஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் செய்வதுடன், சிலிண்டரை யும் மூடி விட வேண்டும். குழந்தைகள் தெரியாமல் திருப்பிவிட வாய்ப்பு அதிகம். பெரும் ஆபத்துகளைத் தடுக்க சமையல் செய்யாதபோது, சிலிண்டரின் வால்வை எப்போதும் அணைத்து வைத்துவிட வேண்டும்.