சில தீர்ப்புகள், சில எண்ணங்கள் - 13 - நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்கலாம், நிர்பந்திக்க முடியாதே..!

பாரம்பர்யத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியம்? என்னுடைய 60 வயது அனுபவத்தைக் கடக்காமல் நான் 70-வது வயதில் அடியெடுத்து வைத்திருக்க முடியா தல்லவா... இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த பிறகு இன்ஜினீயர்கள், பாரம்பர்யம் காக்கும் அமைப்புகளைச் சேர்ந்தோரை வைத்து ஒரு குழு அமைத்து, பாரத் இன்ஷூரன்ஸ் கட்ட டத்தைப் பார்வையிடச் சொன்னோம். அந்தக் கட்டடத்தை இடிக்காமல் எப்படிப் பாதுகாக்க முடியும் என்று பார்க்கச் சொன்னோம்.



இந்த நேரத்தில்தான் வேறொரு வழக்குக்காக நீதிபதி இ.பத்மநாபன் ஓர் அறிக்கை தயார் செய்தார். அவர் சென்னை முழுக்க விசிட் செய்து, எந்தெந்தக் கட்டடங்கள் எல்லாம் பாரம்பர்ய கட்டடங்கள் என்று பட்டியல் போட்டு, போட்டோக்களுடன் அந்த அறிக்கையில் கொடுத்திருந்தார். இந்த வழக்குக்காக ஹெரிட்டேஜ் கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது. அந்த கமிட்டியின் முடிவுக்கேற்பவே எந்தக் கட்டடத்தையும் இடிக்க முடியும் என்பதை தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டோம். வெளிப்புறத் தோற்றத்தைப் பாதுகாத்து, வேண்டுமானால் உள்புறம் நீங்கள் சற்று நவீனப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றும் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டோம். ஆனால், இன்றுவரை பாரத் இன்ஷூரன்ஸ் தரப்பில் இதற்காக எந்த முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை.



ஆங்கிலத்தில் `Many a slip between the cup and the lip' என்று சொல்வார்கள். ஒரு கோப்பையை வாயருகே எடுத்துச் செல் கிறோம்... அதில் உள்ளதைப் பருகுவதற்கு முன் கோப்பையை யாரேனும் தட்டிவிட்டால்... கோப்பைக்கும் உதடுகளுக்கும் இடைவெளி இருக்கும்தானே... அதுபோல நீதிபதிகளாகிய நாங்கள் தீர்ப்பு எழுதலாம். ஆனால், அதை நடைமுறைப்படுத்தும் மனநிலை மக்களுக்கு வேண்டுமல்லவா?



இதே பாரத் இன்ஷூரன்ஸ் கொல்கத்தாவில் உள்ள கட்டடத்தை மிக அருமையாக, அதன் பழைமையும் பாரம்பர்யமும் கெடாமல் பரா மரிக்கிறார்கள். அதையும் குறிப்பிட்டு, கொல் கத்தாவில் செய்ய முடிகிறபோது சென்னையில் ஏன் முடியவில்லை என்பதையும் விசாரணை யில் கேள்வியாக எழுப்பினோம்.