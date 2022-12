`புரிந்துகொண்டால்... தேசவிரோதிகள்! புரியாததுபோல நடித்தால்... தேசபக்தர்கள்!'

'இந்த மண்டல பொருளாதாரக் கூட்டாளிகள் முன்வைக்கும் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படுமேயானால், விவசாயிகளின் பயிர்ச்சூழல் முற்றிலுமாக அழிந்துவிடும். இந்த ஒப்பந்தம் இந்தியாவுக்கு உகந்தது அல்ல' என்று ஒற்றை வரியில் அப்போது முடிவு செய்தோம்.

'இந்திய விவசாயிகளுக்குப் பெரும்பாதிப்பு ஏற்படும். குறிப்பாக, பால் மற்றும் கோதுமை விவசாயிகள் அழிந்து போவார்கள்' என்றெல்லாம் சொல்லி, 2021 வரை மோடி அரசும் அந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடாமல் புறக்கணித்தது. 'வயிற்றில் பால் வார்த்துவிட்டார் மோடி' என்று விவசாயிகளும் நம்பினோம். ஆனால், அது வழக்கம்போல அவருடைய நாடகத்தில் ஒன்று என்பது இப்போதுதான் திரைகிழிந்து தொங்குகிறது. இன்று அப்படியே யூ டர்ன் அடித்து, கமுக்கமாக ஒத்தைக்கு ஒத்தை (One to One) என்று ஆஸ்திரேலியாவுடன் தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தத்தை (F.T.A) நிறைவேற்றியுள்ளது மோடி அரசு.