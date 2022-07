கடலுக்குள் காற்றாலை மின் உற்பத்தி... ஸ்காட்லாந்தைப் போலத் தமிழ்நாட்டில் சாத்தியமா?

கடலுக்குள் காற்றாலை அமைக்க வேண்டுமெனில் அவை சமதளப் பரப்பாக, ஆழம் குறைந்த பகுதியாக இருக்க வேண்டும். கடல் போக்குவரத்து குறைந்த பகுதியாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்படியான பகுதிகளில் கடலுக்குள் காற்றாலைகள் அமைத்து நிலத்தடியின் வழியாகவோ, நிலத்துக்கு மேலாகவோ மின் கம்பிகள் வழியாகவோ மின்சாரத்தைக் கொண்டு வரலாம். காற்றாலையிலிருந்து மின்சாரத்தைக் கொண்டு வருகையில் அதன் வோல்டேஜை குறைத்து எடுத்து வந்து பிறகு, அதை மிகைப்படுத்தி விநியோகிக்கப்படும். இதை ஸ்டெப் டவுன் மற்றும் ஸ்டெப் அப் [step down and step up] என்று சொல்வோம். மேற்கூறிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் நிலையில் கடலில் காற்றாலை நிலையங்கள் அமைத்து மின் உற்பத்தியைப் பெருக்க முடியும். மீனவர்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் இல்லாதபடி இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத் தலாம்” என்றவர்,



தமிழ்நாட்டில் கடலுக்குள் காற்றாலைகள் அமைக்காமலேயே, காற்றாலை மின் உற்பத்தியை அதிகரிக்க முடியும் என்று மாற்று யோசனையையும் கூறுகிறார்.