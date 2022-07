“காதல் - என் வாழ்நாளில் போராடியும் கையில் சிக்காத ஒன்று!” - பாரதிராஜா

ரவிராஜா, திருவண்ணாமலை.

திரையுலகில் நுழைவதற்குமுன் ஒரு ரசிகராகத் தாங்கள் எழுதிய முதல் கடிதம் யாருக்கு.?

* இயக்குநர் ஸ்ரீதரை ரசித்திருக்கிறேன். கடிதம் எழுதியதில்லை. 'அவள் ஒரு தொடர்கதை’ பார்த்து விட்டு இயக்குநர் சிகரம் பாலசந்தருக்கு எழுதியதுதான் நான் ரசிகனாக எழுதிய முதல் கடிதம்!

சி. குணசேகரன், திருச்சூர்.

‘Indian Roads are not meant for Speed.’ இதை உணர்த்து இனிமேலாவது அதிவேகத்தில் காரை ஓட்டாமல் இருப்பீர்களா?

* Foreign Cars are not meant for Indian Road. இதைத் தெரிந்துகொள்ள பல லட்சம் நஷ்டம்.

கணபதி ஷங்கர், சேலம்-1.

'பாரதிராஜா - இளையராஜா - வைரமுத்து’ வின்னிங் காம்பினேஷன் மீண்டும் உகுவாகுமா? எப்போது?

* அதை வின்னிங் காம்பினேஷன் என்று எப்படி முடியும்? ஒவ்வொருவரும் அவரவர் களத்தில் சூரர்கள். விளையாட்டுப் போட்டியில் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகப் பல பந்தயங்களில் கலந்துகொண்டு பதக்கம் பெறுகிறார்கள். அந்த வீரர்கள் அனைவரும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே குழுவாக நாட்டுக்குப் பதக்கங்கள் பெற்றுத் தருகிறார்கள். அதற்காக அந்தக் குழுதான் வின்னிங் காம்பினேஷன் என்ற அவர்களின் திறமையை ஒட்டுமொத்தமாக எப்படி எடை போடமுடியும்? அவரவர் பாணியில் மூவரும் தனித் திறமை பெற்றவர்கள். தனியாகவே வின்னிங் பேர்ஸ்ட்டைத் தொட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.