பிரதாப் பானு மேத்தாவின் பதவி விலகல் எழுப்பும் கேள்விகள்!

இந்தியாவின் முக்கியமான சிந்தனையாளர்களில் ஒருவராக இன்று விளங்கும் பிரதாப் பானு மேத்தா, ஆக்ஸ்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவம், அரசியல், பொருளாதாரத்தில் பட்டப் படிப்பை முடித்தார்; பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் அறிவியல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். American Political Science Review, the Journal of Democracy, India and Global Affairs உள்ளிட்ட ஆய்விதழ்களின் ஆசிரியர் குழுவிலும் அங்கம் வகிக்கும் மேத்தா, இந்தியாவின் முதன்மைச் சிந்தனை மையங்களில் ஒன்றான, Centre for Policy Research-ன் தலைவராகவும் செயல்பட்டிருக்கிறார். மேலும், தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசனைக் குழு, தேசிய அறிவுசார் ஆணையம், இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்களில் தேர்தல் நடத்துவது சம்பந்தமாக உச்ச நீதிமன்றம் அமைத்த குழு ஆகியவற்றில் மேத்தா பங்கெடுத்திருக்கிறார். நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டப் பள்ளியில் பேராசிரியர், ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் அரசாங்கப் படிப்புகளுக்கு வருகைதரு பேராசிரியர், சமூகவியல் படிப்புகளுக்கு இணைப் பேராசிரியர், தில்லி ஜே.என்.யூ-வில் சிறிது காலம் சட்டம் மற்றும் அரசாங்கத் தத்துவத் துறைப் பேராசிரியர் என மதிப்புமிக்க கல்விப்புலப் பின்னணியைக் கொண்டிருக்கும் மேத்தா, அசோகா பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் அறிவியல் துறையில் ‘இந்திய நாகரிகம்’, ‘மேற்கத்திய அரசியல் சிந்தனை’ ஆகிய பாடங்களை நடத்திவந்தார்.