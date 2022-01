போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 9 காவலர்கள் மீது வழக்கு பதிவு! - காவல் நிலையத்தில் நடந்தது என்ன?

பின்பு நான் இட்லியை சாப்பிட முயன்றபோது பூமிநாதன் என்ற காவலர் பூட்ஸ் காலால் முகத்தில் ஓங்கி மிதித்தார். அதனால் என் இடது கண் அருகில் கிழிந்து ரத்த போக்கு ஏற்பட்டது. ஆனாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதே இடத்தில் மிதித்தார். நான் i have not done anything sir என்று ஆங்கிலத்தில் பேசினேன். அதற்கு காவலர் பூமிநாதன், `இங்கிலீஸில்தான் பேசுவீயா... தமிழ் உனக்கு வராதா' என்று என் மதத்தை புண்படுத்தும் வகையில் பேசினார். அதன்பிறகு பாத்ரூம்மிற்கு இழுத்துச் சென்று ரத்தத்தை எனது சர்ட்டையை கழற்றி துடைக்கச் சொன்னார். பிறகு சர்ட்டை அங்கு துவைக்கச் சொன்னார். நான் மறுத்ததற்கு, `நீ அலசுகிறாயா இல்ல வேறமாதிரி அலச வைக்கவா' என்று சொல்லி அவரது பேண்ட்டை கழற்றி சிறுநீர் கழிக்க முற்பட்டார்.