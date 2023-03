நெருக்கடி காலத்தை திறமையாக கையாண்டார்... சக்தி கந்த தாஸூக்கு சிறந்த கவர்னர் விருது!

ரிசர்வ் வங்கி நடப்பு கவர்னர் சக்தி கந்த தாஸுக்கு 2023-ம் ஆண்டின் சிறந்த கவர்னர் விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது, மத்திய வங்கிக் குழு சர்வதேச பொருளாதார ஆய்வு இதழ் (Governor of the Year' for 2023 by Central Banking, an international economic research journal). இதற்குமுன் 2015-ல் ரகுராம் ராஜனுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.