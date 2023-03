``மன்மோகன் சிங் சிறந்த பிரதமராக அறியப்படுவார்!’’ - ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் சி.ரங்கராஜன்!

மத்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் சி. ரங்கராஜனின் சுயசரிதை புத்தகம் `ஃபோர்க்ஸ் இன் தி ரோட் : மை டேஸ் அட் ஆர்.பி.ஐ அண்ட் பியாண்ட் (Forks in the Road: My Days at RBI and Beyond)’ சில மாதங்களுக்கு வெளியானது. ரிசர்வ் வங்கியில் அவர் பணி செய்த நாள்கள், முன்னாள் பிரதமர்கள் பி.வி. நரசிம்மராவ், மன்மோகன் சிங் ஆகியோருடனான தொடர்பு, பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு இந்தியா எப்படி மீண்டெழுந்து 5 ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக வளர்வது என பல விஷயங்கள் பற்றி இந்தப் புத்தகத்தில் எழுதி இருக்கிறார். இந்தப் புத்தகம் பற்றி அவர் சொல்கிறார் என்று பார்க்கும்முன் அவரை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு.