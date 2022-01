பள்ளிகளில் நம்பிக்கை வகுப்புகள் தொடங்கப்பட வேண்டும்! #MyVikatan

மதுரையை சேர்ந்த நந்தினி முரளி என்பவர் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் தற்கொலைகளை தடுக்கும் வகையில் ’ஸ்பீக்’ என்ற அமைப்பை தொடங்கி தற்கொலைகளை தடுக்க விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்து வருகிறார். இவரைப் போன்றவர்களின் செயல்பாடுகளை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு கருத்துகளை, ஆலோசனைகளை வீடியோக்களாக பதிவு செய்து அவற்றையும் வகுப்புகளில் ஒளிபரப்பலாம்.

Children of heaven, Pursuit of happiness, Vikram adityan, M.S.Dhoni - The untold story போன்ற தன்னம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய திரைப்படங்களையும் நம்பிக்கை வகுப்பில் திரையிடலாம்.