``வார்த்தைகளால் கற்பிப்பதைவிட இப்படிச் செய்தால் எளிதாகப் புரியும்!” - தேசிய விருது பெற்ற ஆசிரியை

தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் படைப்பாற்றலைக் கொண்டு மாணவர்களுக்குச் சிறப்பாகக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு 2010-ம் ஆண்டு முதல் மத்திய கல்வி அமைச்சகம் ஐ.சி.டி (ICT–Information and Communication Technology) விருதை அளித்து வருகிறது. ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் (NCERT-The National Council of educational Research and Training) மூலம் இந்த விருது விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தகவல் தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு கல்வித்துறையில் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு இந்தத் தேசிய விருதை அளித்து வருகிறது மத்திய அரசு.