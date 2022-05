மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவால் வேலைவாய்ப்பை இழந்த மாணவர்கள்! - முதல்வருக்கு கண்ணீர் கோரிக்கை

நடந்தது என்ன?

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியத்தில் சுற்றுச்சூழல் விஞ்ஞானி உள்ளிட்ட காலி பணியிடங்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு நடைபெற்றது. அதில் தேர்ச்சி பெற்ற கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்காகவும், நேர்காணலுக்காகவும் அழைக்கப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அப்போது, வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள Master of Science in Environmental Science பட்டத்துக்குப் பதிலாக உங்களின் பட்டம் Master of Science (Agriculture) Environmental Science என்றிருப்பதாகக்கூறி, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் அவர்களை நிராகரித்திருக்கிறார்கள்.