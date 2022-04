மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் சேர நுழைவுத்தேர்வு; எதிர்த்து தனி தீர்மானம் நிறைவேற்றிய ஸ்டாலின்!

தனி தீர்மானத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின், 'ப்ளஸ் டூ தேர்வில் மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்களை கணக்கில் கொள்ளாமல், பொது பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வில் மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மட்டும் சேர்க்கை நடைபெறும் எனவும், மாநில பல்கலைக்கழகங்கள், தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் விரும்பினால் மாணவர்கள் சேர்க்கையை நடத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது யுஜிசி. தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக் குழு (NCERT - The National Council of Educational Research and Training) பாடத் திட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட எந்த ஒரு நுழைவுத் தேர்வும், மாநிலப் பாடத்திட்டங்களைப் படித்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை வழங்கிடாது.