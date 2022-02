நோட்டா இல்லாத நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்..! - ஓர் அலசல்

நோட்டா:

ஒரு குடிமகன் தங்களின் தொகுதி அல்லது வார்டில், போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லாத பட்சத்தில் நோட்டா (NOTA - None of the above) என்ற பட்டனை அழுத்தி வாக்கைச் செலுத்தலாம். கடந்த 2013-ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்ததை அடுத்து வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் நோட்டா பட்டன் சேர்க்கப்பட்டது.