ஒரு வாக்காளர் தன் தொகுதியில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் யாருக்குமே வாக்களிக்க விருப்பமில்லையென்றால், 'நோட்டா' (None of the above - NOTA) என்ற ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்யலாம். இதன் மூலம் எந்த வேட்பாளரும் தங்களை ஆளத் தகுதியானவர் இல்லை என்ற எதிர்ப்பை மக்கள் பதிவு செய்கின்றனர்.