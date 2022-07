பேனா நினைவுச் சின்னத்துக்கு எழும் எதிர்ப்புகள்... சுற்றுச்சூழல் விதிகள் என்ன சொல்கின்றன?

மெரினா கடற்கரையில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அதிலும் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சென்னையை ஒட்டி கடலுக்குள் எழுப்பப்பட்ட துறைமுகங்கள் உள்ளிட்ட கட்டுமானங்களால் மெரினா கடற்கரையில் அதிகமாக மணல் சேர்ந்து (Accretion) வருகிறது.

மத்திய புவி அறிவியல் துறை வெளியிட்ட “National Assessment of Shoreline Changes along Indian Coast” என்கிற ஆய்வறிக்கையில் (பக்கம் 40) சென்னையில் குறிப்பாக மெரினா கடற்கரையில் அதிகமாக மணல் சேர்ந்து வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படி ஒரு நிலையில் மெரினாவை ஒட்டிய கடலுக்குள் இவ்வளவு பெரிய கட்டுமானத்தை அமைத்தால் இன்னும் சில பத்தாண்டுகளுக்குப் பின்பாக அக்கட்டுமானம் பாதிப்படைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.