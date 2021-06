டெல்லியில் குவிகிறதா மண்டல தீர்ப்பாயங்களின் அதிகாரம்? பசுமை தீர்ப்பாயங்களில் என்ன நடக்கிறது?

ஒரு வழக்கை ஓர் அமர்விலிருந்து இன்னோர் அமர்வுக்கு மாற்றுவதற்கான தீர்ப்பாயத் தலைவருக்குண்டான அதிகாரங்கள் குறித்து பார்த்தோமானால் National Green Tribunal (Practices and Procedure) Rules, 2011-ன் விதி 3 அதுகுறித்து கூறுகிறது. அதில் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள அமர்வுகளுக்கு வழக்குகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தென் மண்டலத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு வரும் ஒரு வழக்கை அதிலும் குறிப்பாக, அது இந்தியா முழுவதும் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வழக்காக இருப்பதால் டெல்லியில் உள்ள அமர்வுக்கு மாற்றும் அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறுகிறார் வழக்கறிஞர் வெற்றிச்செல்வன்.

அவர், ``ஒரு வழக்கை மாற்றும்போதுகூட இந்த விதி 3-ன் கீழ் எந்த ஓர் உத்தரவும் பிறப்பிக்காமல் வழக்கை டெல்லி அமர்வுக்கு மாற்றும் நடைமுறை தொடர்கிறது. இது சட்டப்படி சரியானது அல்ல" என்றார். கடந்த ஆண்டு என்.எல்.சி அனல்மின் நிலையத்தில் விபத்து ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு நிகழ்ந்தபோது அது தொடர்பாக மீனவத் தந்தை கே.ஆர்.செல்வராஜ் குமார் மீனவர் நலச் சங்கம் சார்பில் தென் மண்டல அமர்வில் தொடுத்த வழக்கும் டெல்லியில் உள்ள அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது. அதிலும் கூட விதி 3-ன் கீழ் வழக்கானது டெல்லி அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டதற்கான எந்த ஓர் உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை.

இதற்கு முன்பு இந்தியா முழுவதும் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வழக்குகளை டெல்லியில் உள்ள வடக்கு மண்டல அமர்வு அல்லாத பிற மண்டலங்கள் விசாரித்து தீர்ப்பளித்திருக்கின்றனவா என்றால் அதற்குப் பதில் OA No.66 of 2015 ROHIT PRAJAPAT VS UNION OF INDIA என்ற வழக்கின் தீர்ப்பில் உள்ளது. ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்கிய பின்னர் அதற்கான பொது மக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டத்தை அனுமதிக்க வழி செய்த ஒன்றிய அரசின் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகத்தின் சர்குலர் ஒன்றை புனேவில் உள்ள அமர்வு சட்டவிரோதம் என்று தீர்ப்பளித்தது. இந்தத் தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது.