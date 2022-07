`அனுமதியின்றி எந்தத் தாவரத்துக்கும் காப்புரிமை பெற முடியாது' பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டியின் பணிகள்!

அண்மையில் சென்னை, தரமணியில் உள்ள தேசிய பல்லுயிர் பரவல் ஆணையத்தில் ‘The Evolution of Access and Benefit Sharing (ABS) Jurisprudence in India’ என்ற ஆங்கில நூலின் வெளியிட்டு விழா நடைபெற்றது. தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் நீதிபதி கே.ராமகிருஷ்ணன், மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகத்தின் துணை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் சசிக்குமார் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்து கொண்டனர்.