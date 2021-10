"மாசில்லாத சூழலில் வாழ்வது அடிப்படை உரிமை!"- ஐநா அங்கீகாரத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21 வாழ்வுரிமையை அங்கீகரிக்கிறது. சூழல் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய பல வழக்குகளின்போது அந்தப் பிரிவுக்கான கூடுதல் விளக்கங்களை இந்திய உச்சநீதிமன்றம் தொடர்ந்து வழங்கிவந்திருக்கிறது. ஆரோக்கியமான சூழலில் வசிப்பது என்பது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமை என்று பல உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்புகளும் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புக் குறிப்புகளும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றன (RLEK v State of Uttar Pradesh 1988, M.C Mehta vs Union of India 1988, Subash Kumar vs State of Bihar 1991). ஆகவே அரசியலமைப்புச்சட்டம் பிரிவு 21ன் விளக்கங்கள், ஆரோக்கியமான சூழலில் வாழ்வது ஒரு இந்தியக் குடிமகனின் உரிமை என்று அங்கீகரிக்கின்றன.