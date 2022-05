சர்வதேச விருது பெறும் தமிழகத்தின் மூன்று பழமையான நீர்நிலைகள்! எவை எவை தெரியுமா?

சர்வதேச நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் ஆணையம் (ICID - International Commission On Irrigation And Drainage) ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக பாரம்பர்ய நீர் பாசன கட்டமைப்புகள் மற்றும் நீர் சேமிப்பு போன்றவற்றுக்கு விருதுகளை அறிவித்து வருகிறது. இந்திய தேசிய நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் குழுமம் (INCID - Indian National Committee on Irrigation and Drainage) அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்தும் அதற்குத் தகுதியான பரிந்துரைகளை அனுப்பி வருகிறது.