முதலாம் உலகப்போரின் அதிர்வுகள்: நேச நாடுகளின் உதவிகளைப் பெறுவதில் ரஷ்யா சந்தித்த சிக்கலும் தீர்வும்!

1914 செப்டம்பர் 6 முதல் 9ம் தேதி ​வரை நடைபெற்றது மார்னே முதல் போர் (The First Battle of the Marne). அது வடகிழக்கு பிரான்சில் ஆழமாக ஊடுருவியது. பிரெஞ்சு மற்றும் பிரிட்டிஷ் படைகள், படையெடுக்கும் ஜெர்மனி ராணுவத்தை எதிர்கொண்டன. நேச நாட்டுத் துருப்புக்கள் ஜெர்மனியின் முன்னேற்றத்தைத் தடுத்தன. வெற்றிகரமான எதிர்த்தாக்குதலை மேற்கொண்டன. ஜெர்மானியப் படை ஐஸ்னே ஆற்றின் வடக்கே திருப்பிச் சென்றது.