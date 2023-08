குறையும் தமிழக ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள்! - அரசியல் தலையீடுதான் காரணமா?

இவ்வளவு அதீத முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வில் தமிழக மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதம் கடந்த 2014-15ம் ஆண்டு 10.5 சதவிகிதமாக இருந்தது. ஆனால், கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் படிப்படியாகக் குறைந்து வெறும் 4.5 சதவிகிதமாக மாறியிருக்கிறது. அதாவது 2015-ல் தேர்வானவர்கள் 118 பேர், 2016-ல் 82 பேர், 2017-ல் 78, 2018-ல் 42, 2019-ல் 45, 2020-ல் 60, 2021-ல் 45, 2022-ல் 27 பேர், இப்போது 33 பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள்.



இத்தனைக்கும் இந்தியாவிலேயே அதிக அளவில் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களைக்கொண்ட மாநிலமாக, தமிழ்நாடு இருக்கிறது. எனவே, குடிமைப் பணி தேர்வில் தேர்ச்சியடைய தமிழ் மாணவர்கள் திணறுகிறார்களா அல்லது திட்டமிட்டு விலக்கப்படுகிறார்களா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.



நேர்காணலில் குறையும் மதிப்பெண்!



இது குறித்து நம்மிடம் பேசிய, குடிமைப் பணித் தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தும் பேராசிரியர் கனகராஜ், “கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தமிழக மாணவர்களின் தேர்ச்சி எண்ணிக்கை குறைந்துவருவது உண்மைதான். ஆனாலும், குடிமைப் பணித் தேர்வைப் பொறுத்துவரை ஒரே மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முன்னிலையில் இருக்க முடியாது. 1970-ம் ஆண்டில் தமிழர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள். 90-களில் இது குறைந்ததும் அண்ணா பெயரில் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன. இதனால், 1990-களின் இறுதியில், இந்தியாவிலுள்ள 150 மாவட்டங்களில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டனர். இதே நிலை 2000 -2010 ஆகிய காலகட்டத்திலும் ஏற்பட்டது.



இதற்கு முக்கியக் காரணம் அப்போதைய உயர்கல்வி பாடத்திட்டம். இன்றும் யூ.பி.எஸ்.சி தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் அதே பழைய பாடத்திட்டத்தையே கற்கிறார்கள். எனவே, உயர்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் மாற்றங்கள் கொண்டுவர வேண்டும். அது மட்டுமன்றி, நேர்காணலில் தமிழக மாணவர்கள் மிகக் குறைவான மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார்கள். அதனால் தேர்ச்சி பெறுவோர் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைந்துவிடுகிறது” என்றார்.



உணவுப் பழக்கத்தைக் கேட்கிறார்கள்...



இது குறித்துப் பேசிய சி.பி.ஐ (எம்) மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ், “ஒவ்வொரு முறையும் 15 லட்சம் பேர் முதல்நிலை (Prelims) தேர்வை எதிர்கொள்கிறார்கள். அதிலிருந்து முதன்மைத் தேர்வுக்கு (Main) 20,000 பேர் தகுதியடைகிறார்கள். அவர்களில் நேர்காணல் (Interview) மூலமாக சுமார் 1,000 பேர் குடிமைப் பணி அதிகாரிகளாகத் தகுதி பெறுவதுண்டு.



2017 முதல் யூ.பி.எஸ்.சி-யில் உறுப்பினராக இருந்துவந்த மனோஜ் சோனி கடந்த 2022-ம் ஆண்டு அதன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இவர், பிரமதர் மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தபோது, அவருக்குப் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவதற்கான உரைகளை எழுதித்தந்தவர். அதுமட்டுமல்லாமல், குஜராத் கலவரத்தை நியாயப்படுத்தும் வகையில் ‘In the search of Third Space’ என்னும் புத்தகத்தை எழுதினார். இவர் தலைவரான பிறகு யூ.பி.எஸ்.சி தேர்வு பாணியே முற்றிலுமாக மாறிவிட்டது. பொதுக் கேள்விகளாக அல்லாமல், உணவுப் பழக்கவழக்கம் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை சார்ந்த கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன.