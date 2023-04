12 மணி நேர வேலை... நம்மை என்னவாக மாற்றும்?

அதிக வேலையால் இதய நோய் வரும்!



‘‘நரகத்தில் இருப்பது போல வேலை செய்யுங்கள். வாரத்தில் 80 முதல் 100 மணி நேரம் வேலை செய்பவர்களை சீக்கிரம் வெற்றி நெருங்கும். மற்றவர்கள் வாரத்தில் 40 மணி நேரம் வேலை பார்த்து ஓராண்டில் அடையும் இடத்தை, நீங்கள் நான்கே மாதங்களில் அடைந்துவிடுவீர்கள்.'' இது இளம் தொழிலதிபர்களுக்கு எலான் மஸ்க் சொல்லும் அறிவுரை. அவர் அப்படித்தான் வேலை செய்கிறார். ஆனால், அவர் வெறுமனே ஆபீஸில் தன் இருக்கையில் உட்கார்ந்து வேலை பார்ப்பதில்லை. பிசினஸ் பயணங்களையும் அவர் வேலை நேரமாகக் கணக்கிடுகிறார் என்றாலும், அப்படி உழைப்பதுகூட நல்லதில்லை.



‘தினமும் 8 மணி நேரம் தொழிலாளர்கள் உழைக்கும் நிறுவனங்களில்தான் உற்பத்தித் திறனும் லாபமும் அதிகரிக்கின்றன' என்பது 19-ம் நூற்றாண்டிலேயே ஆய்வு செய்து கண்டறியப்பட்ட உண்மை. அதிக நேரம் வேலை பார்த்தால் உடல்நலக் கேடுகளும் வரக்கூடும். தினமும் 11 மணி நேரத்துக்கு மேல் நீண்ட நாள்கள் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு இதயநோய்கள் வரும் ஆபத்து 67% அதிகரிப்பதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. தூக்கம் பறிபோவது, மன அழுத்தம், நினைவாற்றல் குறைபாடு, குடிக்கு அடிமையாவது, தாறுமாறான உணவுப்பழக்கத்தால் சர்க்கரை நோய் வருவது என்று அதிகரிக்கும் வேலை நேரத்தால் பிரச்னைகள் நிறைய!



The Organization for Economic Cooperation and Development 2014-ம் ஆண்டில் ஓர் ஆய்வு செய்தது. ஒரே வேலையை கிரீஸ் நாட்டில் வாரத்தில் 42 மணி நேரம் செய்ததைவிட, ஜெர்மனியில் வாரத்தில் வெறும் 28 மணி நேரமே உழைத்து 70% அதிக உற்பத்தித்திறனை ஈட்டியுள்ளனர்.