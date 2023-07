ஆணுக்கோர் ஊதியம், பெண்ணுக்கோர் ஊதியம்... களையப்படுமா பாலின வேறுபாடு?

உலகளவில் ஆண்கள் சம்பாதிக்கும் ஒவ் வொரு டாலருக்கும் பெண்கள் 77 சென்ட் மட்டுமே சம்பாதிக்கிறார்கள் - ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பெண்கள் அமைப்பு.



வருவாயைத் தவிர வேறு எந்தவித உத்தரவாதமும் இல்லாத தொழில்கள், ஆங்கிலத்தில் ‘கிக்’ (Get It Going- GIG) என்று சொல்லப்படுகின்றன. உதாரணத்துக்கு ஸ்விக்கி, ரேபிடோ, ஓலா பணியாளர்களைச் சொல்லலாம். கிக் தொழிலாளர்களாகப் பணி புரியும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இடையே 8-10 சதவிகிதம் வருவாய் இடைவெளி இருக்கிறது எனப் பல்வேறு அறிக்கைகள் கூறுகின்றன.



இங்கிலாந்தில் ஆண் நீதிபதிக்கும் பெண் நீதிபதிக்கும் 16.2 சதவிகிதம் சம்பள வேறுபாடு இருக்கிறது - தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம், இங்கிலாந்து.



இந்தியாவில் தொழிலாளர் வருமானத்தில் ஆண்கள் 82 சதவிகிதம் சம்பாதிக்கிறார்கள். இதில் பெண்கள் 18 சதவிகிதம் மட்டுமே சம்பாதிக்கிறார்கள் - உலக சமத்துவமின்மை அறிக்கை 2022.



2022-ம் ஆண்டில் கூட, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் 17 சதவிகிதம் வருமான இடை வெளி உள்ளது - ஜான் லியோனார்டு, தனியார் வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம், அமெரிக்கா.



ஆண் - பெண் பாலினம் சார்ந்த பாகு பாடுகளில் ஊதியப் பாகுபாடும் ஒன்றாக இருக்கிறது. அரசுத் துறைகளில் இந்தப் பாகு பாடு இல்லையென்றாலும் தனியார் நிறுவனங் களில் ஓரளவும் அமைப்புசாரா தொழில்களில் பெருமளவும் இந்த வேறுபாட்டைக் காண முடிகிறது. பெண்கள் குறிப்பிட்ட சில பணிகளில் மட்டும்தான் அமர்த்தப்படு கின்றனர். மற்றபடி ஆண்களே அனைத்துப் பணிகளிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக் கின்றனர்.



இந்தப் பாகுபாடு இன்றைக்கு எந்த அளவில் இருக்கிறது... இதை எப்படிக் களைவது... அலசலாம்....



நடிப்புத்துறையில் நம்பர் ஒன் நாயகனுக்கும் நம்பர் ஒன் நாயகிக்கும் சம்பளத்தில் மலைக்கும் மடுவுக்குமான வித்தியாசம் நிலவுவது இன்றும் தொடர்கிறது. இது சின்னத்திரை வரை நீண்டிருப்பதுதான் சோகம். சின்னத்திரையில் ஊதியப் பாகுபாடு மட்டுமன்றி நிறப் பாகுபாடும் நிலவுவ தாகக் கூறுகிறார் சின்னத்திரை நடிகை ரேமா அசோக்...