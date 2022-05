கொரோனாவால் இந்தியாவில் இறந்தது 4.8 லட்சம் பேரா, 47 லட்சம் பேரா? | Fact Check

குறிப்பாக இந்தியாவில்தான் மரணங்களின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் குறைத்துக் காட்டப்பட்டதாகச் சொல்கிறது WHO. 2020 ஜனவரி 1 முதல் 2021 டிசம்பர் 31 வரையிலான இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் 4 லட்சத்து 81 ஆயிரம் பேர் கொரோனா பாதிப்பால் இறந்திருப்பதாக மத்திய அரசு புள்ளிவிவரம் தருகிறது. ஆனால், "இந்தியாவில் கொரோனாவின் விளைவுகளால் இந்தக் காலத்தில் சராசரியாக 33 லட்சத்திலிருந்து 65 லட்சம் பேர் வரை இறந்திருக்கக்கூடும். எங்கள் கணக்கீடுகள்படி, 47 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பேர் இறந்திருக்கலாம்" என்கிறார் WHO புள்ளிவிவரப் பிரிவின் தலைவரான சமீரா அஸ்மா.

கொரோனா தொற்று இல்லாத முந்தைய ஆண்டுகளின் இறப்புக் கணக்கு, இப்போது அது எவ்வளவு அதிகமாகியிருக்கிறது, கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக தவிர்க்கப்பட்ட விபத்து மரணங்கள் போன்ற விஷயங்களை வைத்தே WHO இந்தக் கணக்கைப் போட்டது. கொரோனா பாதிப்பால் இறந்தவர்களை மட்டுமே இதில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. கொரோனா காரணமாக சிகிச்சை பெற முடியாத சூழலில் இறந்த புற்றுநோயாளிகள், உரிய நேரத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொள்ள முடியாமல் இறந்த இதயநோயாளிகள் என்று கொரோனாவின் மறைமுக பாதிப்பால் இறந்தவர்களையும் கொரோனா மரணமாகவே கருதியது WHO. ஒட்டுமொத்த பாதிப்பைக் கணக்கிட்டே இந்த எண்ணிக்கையை வரையறுத்ததாகக் கூறுகிறது WHO.